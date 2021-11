Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een ingebouwde stickermaker naar de browser- en desktop-app-versie van WhatsApp .

Zoals gemeld door The Verge , kun je met WhatsApp Web en WhatsApp via de browser nu afbeeldingen uit je bibliotheek omzetten in stickers die binnen de berichten-app kunnen worden verzonden.

Met de update kunnen afbeeldingen worden bewerkt met een free-roam crop-tool die gemakkelijk achtergronden kan verwijderen, evenals tekst, emojis en andere WhatsApp-stickers die over elkaar kunnen worden gelegd voordat ze naar contacten worden verzonden.

Om toegang te krijgen tot de nieuwe functie, hoeven gebruikers alleen maar op het bijlagepictogram te klikken, Sticker te selecteren en vervolgens een afbeelding te zoeken die ze willen uploaden.

De introductie van stickers op de webversies van WhatsApp is een opmerkelijke upgrade, maar het is ook een upgrade die we enige tijd geleden naar iOS- en Android-versies van de berichtenservice zagen komen.

De toevoeging aan zowel web- als desktopvarianten van WhatsApp zal waarschijnlijk nuttiger zijn, aangezien het bewerken waarschijnlijk gemakkelijker zal zijn met een muis en een groter scherm, maar de grotere afhaalmaaltijd hier is hoe de Facebook-service de ervaring blijft brengen in een meer uniforme staat voor gebruikers.

We hebben in 2021 al veel nieuwe functies zien testen en landen op WhatsApp, waaronder verdwijnende berichten , eenmaal bekijken- bijlagen, synchronisatie met meerdere apparaten , end-to-end-codering voor back-ups en - een die al veel eerder had moeten gebeuren - eenvoudigere chatoverdrachten tussen iOS en Android .

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 25 November 2021

Een ingebouwde stickermaker voor web en browser is misschien niet de grootste update in deze lijst, maar het is een nette introductie die de toewijding van WhatsApp aan meerdere platforms laat zien - en dat kan alleen maar een goede zaak zijn.