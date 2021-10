Hoe end-to-end versleutelde back-ups in WhatsApp in te schakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft een nieuwe beveiligingsfunctie voor mobiele gebruikers geïntroduceerd: end-to-end versleutelde back-ups.

Er zijn end-to-end versleutelde back-ups beschikbaar voor de iOS- en Android-versies van de mobiele WhatsApp-app, zo maakte Facebook bekend. Houd er rekening mee dat WhatsApp al lang end-to-end-codering biedt voor chats en oproepen, maar nu is de technologie beschikbaar voor iCloud- en Google Drive-back-ups.

WhatsApp-back-ups worden opgeslagen in iCloud of Google Drive, waar Apple of Google, indien gevraagd, wetshandhavers kunnen naleven om uw back-ups te overhandigen. Maar met end-to-end-codering kunnen uw cloudback-ups worden beveiligd. In principe worden WhatsApp-gebruikers die zich aanmelden gevraagd om een 64-cijferige coderingssleutel op te slaan of een wachtwoord te maken dat aan de sleutel is gekoppeld. Het is allemaal erg technisch, maar theoretisch zou het het bijna onmogelijk moeten maken voor anderen om toegang te krijgen tot uw back-ups.

Onthoud: je kunt je back-up niet herstellen als je je WhatsApp-chats kwijtraakt en je wachtwoord of sleutel vergeet. WhatsApp kan je wachtwoord niet opnieuw instellen of je back-up voor je herstellen. Het publiceerde een witboek om voor gebruikers in detail te beschrijven hoe end-to-end-codering werkt, ook specifiek voor cloudback-ups.

Open de nieuwste versie van de mobiele WhatsApp-app. Ga naar Instellingen. Tik op Chats > Chatback-up > End-to-end gecodeerde back-up. Tik op Doorgaan en volg de aanwijzingen om een wachtwoord of sleutel te maken. Tik op Gereed. Wacht tot WhatsApp je end-to-end versleutelde back-up voorbereidt.

Mogelijk moet u verbinding maken met een stroombron.

Bekijk de ondersteuningspagina van WhatsApp voor end-to-end versleutelde back-ups.