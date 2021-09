Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp lijkt twee nieuwe functies voor te bereiden voor aankomst op het platform, transcriptie van spraakberichten en end-to-end encryptie van cloudback-ups.

De functies zijn nog niet live, maar we weten wel dat de veiligere cloudback-ups naar zowel iOS als Android zullen komen, terwijl transcriptie van spraakberichten in eerste instantie alleen naar iOS zal gaan.

De laatste werd voor het eerst opgemerkt door WABetaInfo , aangezien veel van deze aankomende WhatsApp-functies vaak zijn, in een ontwikkelaarsversie van de iOS-app, waarbij de functieset optioneel is voor degenen die spraakherkenningstoegang verlenen.

Het rapport van de outlet wijst er interessant op dat de spraakgegevens niet worden gedeeld met Facebook - de eigenaar van WhatsApp - en in plaats daarvan allemaal door Apple worden afgehandeld. Als een bericht echter wordt getranscribeerd, wordt het nog steeds lokaal opgeslagen in de database van WhatsApp, voor het geval je het op een later tijdstip nodig hebt.

Verwacht wordt dat de functie Apple ook zal helpen bij het verbeteren van zijn spraakherkenningstechnologie, maar tot nu toe is het niet duidelijk wanneer - of zelfs of - spraaktranscriptie naar Android zal komen.

Met betrekking tot end-to-end-codering voor cloudback-ups is de situatie iets verder ontwikkeld, waarbij Facebook-CEO Mark Zuckerberg vorige week bevestigde dat WhatsApp de "eerste wereldwijde berichtenservice op deze schaal zal zijn die end-to-end gecodeerde messaging en back-ups" aan gebruikers.

Net als de transcriptie van spraakberichten, is dit vrijwel precies wat er op het blik staat, en zou gebruikers op beide besturingssystemen de mogelijkheid moeten bieden om de back-ups te coderen die zijn opgeslagen in Google Drive of iCloud.