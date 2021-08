WhatsApp komt eindelijk binnenkort naar de iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp, de meest populaire berichtentoepassing ter wereld, krijgt eindelijk langverwachte native iPad-ondersteuning, volgens WABetaInfo - een site die exclusief is gewijd aan het analyseren van de nieuwste functies van WhatsApp-bèta-releases.

Het bedrijf dat eigendom is van Facebook test momenteel ondersteuning voor meerdere apparaten 2.0 binnen de nieuwste bètaversie van de apps en nu is de iPad voor het eerst beschikbaar als een koppelbaar apparaat.

NIEUWS: WhatsApp werkt eindelijk aan multi-device 2.0, en je kunt iPad gebruiken als nieuw gekoppeld apparaat ️

Android-tablets zijn ook gepland om meerdere apparaten op WhatsApp voor Android te ondersteunen!



Het is in ontwikkeling en zal in een toekomstige update worden uitgebracht. Volg mij om meer te ontdekken pic.twitter.com/rND4xQfBDj — WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 augustus 2021

Dit bevestigt vrijwel officieel dat WhatsApp ergens in de nabije toekomst op iPad zal verschijnen.

In juni namen Mark Zuckerberg en andere teamleden van Facebook persoonlijk contact op met de oprichter van WABetaInfo om aankomende functies en andere plannen voor de app te bespreken, waaronder Snapchat-achtige berichten en afbeeldingen die een keer en ze zijn verdwenen, en helemaal verdwijnende convos.

Al deze nieuwe toevoegingen staan in de naam van meer privacy en veiligheid bij het communiceren via de app, zoals Zuckerberg zo trots prees toen hij sprak met de oprichter van de site. Schermafbeeldingen met dank aan WABetaInfo .

In juni, toen hem werd gevraagd naar ondersteuning voor meerdere apparaten voor WhatsApp in een scenario waarin je hoofdapparaat geen internetverbinding of batterijvermogen heeft, zei de Facebook-CEO:

JEP. Het was een grote technische uitdaging om alles te krijgen

uw berichten en inhoud correct synchroniseren

op verschillende apparaten, zelfs wanneer de batterij van uw telefoon

sterft, maar we hebben dit opgelost en we zoeken

kijk ernaar uit om het snel uit te krijgen!

Hoewel er geen releasedatum is vastgesteld, lijkt het redelijk om aan te nemen dat de volledige iPad-ondersteuning uiterlijk begin volgend jaar moet worden uitgerold.