Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp lijkt een uitbreiding van de functie voor verdwijnende berichten te testen, waarbij verzonden items in individuele chats mogelijk in de rij staan voor een optie die na 90 dagen verloopt.

De functie werd voor het eerst ontdekt door WABetaInfo in de 2.21.17.16 bèta-update, die laat zien hoe de berichten-app overweegt gebruikers meer tijdschemas te geven voor zelfverwijderende berichten.

Momenteel kunnen gebruikers met de functie voor verdwijnende berichten van de app berichten pas na zeven dagen verwijderen. Meer recentelijk heeft het ook getest op 24-uursberichten, en nu is dat toegevoegd met deze optie van drie maanden.

Deze twee alternatieve tijdschemas zijn natuurlijk nog niet live, maar het is duidelijk dat WhatsApp de functie graag verder wil ontwikkelen. En als ze binnenkort naar gebruikers worden uitgerold, zoals waarschijnlijk lijkt, zouden we ons ook voorstellen dat de optie voor een week zal blijven bestaan, waardoor gebruikers in totaal drie keuzes hebben.

Samsung Galaxy Unpacked, Tetsuya Mizuguchi en meer - Pocket-lint Podcast 116 Door Rik Henderson · 19 August 2021

Dit zou ook worden toegevoegd aan de recente uitrol van eenmaal bekijken fotos en videos , die verdwijnen nadat ze door de ontvanger zijn geopend. Net als bij het verwijderen van op tekst gebaseerde berichten, is deze functie erg handig voor gelegenheden waarbij u een foto van een wachtwoord wilt verzenden, bijvoorbeeld dat u niet wilt dat deze wordt opgeslagen of gedeeld.

Hoewel deze potentiële functies een bemoedigende stap voorwaarts zouden zijn voor een van s werelds meest populaire berichtenclients, is het echter belangrijk om te onthouden dat het nog steeds behoorlijk ver achterblijft bij die van Telegram en Signal wat betreft functies voor gevoelige chats.

En, zoals we al zeiden, het is niet te zeggen wanneer - of zelfs als - WhatsApp zal besluiten deze functie volledig uit te rollen voor zowel iOS- als Android-gebruikers. We laten het je weten als deze zich verder ontwikkelt.