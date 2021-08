Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is 2021 en toch was het tot nu toe vrijwel onmogelijk om je chatgeschiedenis op WhatsApp over te zetten bij het wisselen van platform.

Vandaag, tijdens Samsungs Galaxy Unpacked-evenement , heeft het cross-chatplatform van Facebook aangekondigd dat het eindelijk gebruikers die tussen Android en iOS springen, hun berichten en bijlagen mee laat nemen.

Het bedrijf onthulde dat de taak een beetje ingewikkelder was dan het op het eerste gezicht leek, en beweerde dat ze problemen ondervonden bij het overbrengen van gesprekslogboeken met behulp van end-to-end-coderingsmethoden. Het is duidelijk dat het bedrijf die problemen heeft opgelost en dat de functie binnenkort zijn wereldwijde debuut zou moeten maken.

Uiteindelijk zegt WhatsApp dat de functie in eerste instantie alleen in de "komende weken" beschikbaar zal zijn voor gebruikers van Samsung-apparaten die overstappen van een iPhone, hoewel natuurlijk in de nabije toekomst alle Android-modellen moeten worden ondersteund.

WhatsApp zegt dat gebruikers kunnen verwachten dat ze hun volledige chatlogs, fotos, videos en spraakmemos kunnen overdragen, die vrijwel alles moeten omvatten wat je mogelijk via de app kunt verzenden.

Lees hier onze volledige berichtgeving om meer te lezen over alle nieuwe gadgets , apparaten en meer die zijn aangekondigd op Samsungs Galaxy Unpacked-evenement.