Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft onlangs onthuld dat gebruikers verdwijnende fotos en videos kunnen verzenden. Nu wordt de functie voor iedereen uitgerold.

Elke gebruiker van de berichten-app die eigendom is van Facebook kan een foto of video delen, maar als ze de nieuwe modus "één keer bekijken" selecteren voordat ze worden verzonden, beperkt WhatsApp de ontvanger tot een enkele weergave voordat de media voorgoed verdwijnen. Voor u (de afzender) wordt de media weergegeven als geopend nadat deze eenmaal is bekeken. Deze functie is handig als u bijvoorbeeld een foto van een wachtwoord verzendt of een gevoelige video verzendt die u niet wilt opslaan en delen met anderen.

Het punt is dat je ontvanger altijd een screenshot kan maken, dus houd daar rekening mee.

Waarschuwing voor nieuwe functie!



Je kunt nu fotos en videos verzenden die verdwijnen nadat ze zijn geopend via View Once op WhatsApp, waardoor je meer controle hebt over de privacy van je chats! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) 3 augustus 2021

Volg deze snelle en gemakkelijke stappen om een WhatsApp-foto of -video te verzenden die na één keer bekijken verdwijnt:

Open een individuele of groepschat. Tik op de knop Bijvoegen. Tik vervolgens op: Camera om een foto te maken met je camera.

Galerij om een bestaande foto of video op je telefoon te selecteren. Voeg naar wens uw bijschrift of filters toe. Tik op de knop "1" links van de verzendknop. Tik op Verzenden.

Opmerking: u moet elke keer dat u een foto of video "een keer bekijken" wilt verzenden, de knop "1" selecteren.

Zodra u een foto of video eenmaal bekijken heeft verzonden, kunt u deze niet opnieuw bekijken. Het wordt ook niet opgeslagen in de fotos of galerij van de ontvanger. In feite kan niemand fotos of videos doorsturen, opslaan, van een ster voorzien of delen die zijn verzonden/ontvangen met "eenmaal bekijken" ingeschakeld. En als je het niet binnen 14 dagen na verzending opent, vervalt het uit de chat. Dat gezegd hebbende, "eenmaal bekijken" kunnen media worden hersteld vanaf een back-up - maar alleen als het bericht op het moment van de back-up ongeopend is.

Je kunt meer informatie vinden over "een keer bekijken" op deze WhatsApp FAQ-pagina.