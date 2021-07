WhatsApp test synchronisatie met meerdere apparaten zonder telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp is naar verluidt bezig met het lanceren van een test waarmee gebruikers vanaf meerdere apparaten verbinding kunnen maken met de berichtenservice zonder dat ze aan een telefoon hoeven te worden vastgemaakt, wat een grote verandering is in hoe het gewoonlijk werkt.

Er gaan al geruime tijd geruchten over de functie, maar staat blijkbaar op het punt om voor het eerst in het openbaar te worden getest, wat aangeeft hoe dicht het is om eindelijk te worden vrijgegeven.

Met de test kunnen gebruikers zich aanmelden om maximaal vier niet-telefoonapparaten te registreren bij hun WhatsApp-account, zodat ze op die apparaten berichten kunnen sturen, ongeacht waar hun telefoon zich bevindt. Het werkt blijkbaar ook met zowel spraak- als video-oproepen, zodat u geen functionaliteit mist.

Dat betekent een einde aan het probleem van een telefoon met een lege batterij die je vermogen om WhatsApp op je laptop te gebruiken vernietigt, dus het zou echt handig moeten zijn als het een brede release krijgt.

In dit stadium wordt het echter nog steeds getest, dus er is geen nieuws over een geschatte releasedatum of uitrol. Toch lijkt het project zeker in een gestaag tempo vooruit te gaan, dus we hopen dat het niet te lang zal duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.