(Pocket-lint) - Een select aantal WhatsApp- gebruikers testen momenteel een nieuwe functie waarbij bijlagen na één keer bekijken verdwijnen.

Hiermee kunnen chatleden een foto of video verzenden die wordt verwijderd nadat deze is bekeken of bekeken - ideaal voor bijvoorbeeld zakelijk gebruik dat vertrouwelijk moet blijven.

De functie is uitgerold naar WhatsApp-bètatesters op Android, met plannen om deze uit te breiden naar de openbare release van de app als deze succesvol is.

WABetaInfo meldt dat de nieuwe functie momenteel enkele nadelen heeft. Een ontvanger kan bijvoorbeeld een screenshot van zijn of haar telefoon maken om de afbeelding buiten het automatisch verwijderen te houden.

Daarnaast kan de afzender in je leesbevestigingen uitgeschakeld nog zien of je een foto of video hebt bekeken. En geblokkeerde contacten kunnen nog steeds bijlagen voor eenmalig gebruik zien als ze deel uitmaken van een gemeenschappelijke groep.

Aan de positieve kant kun je een View Once-afbeelding of clip naar een hele groep sturen, niet alleen naar individuen.

Er is nog geen woord over wanneer deze nieuwe functie universeel zou kunnen worden uitgerold - en naar iOS of desktop - maar het klinkt handig als dat het geval is.

