(Pocket-lint) - WhatsApp heeft Fast Playback officieel geïntroduceerd in juni 2021. De functie - waarvan het gerucht voor het eerst ging in maart 2021 - stelt gebruikers in staat om het afspelen van spraakberichten te versnellen, waardoor de tijd om ernaar te luisteren wordt verkort.

Spraakberichten zijn geweldig. Hiermee kunnen gebruikers meer informatie verzenden zonder alles in een bericht te hoeven typen. Ze zijn ook iets persoonlijker dan een geschreven bericht en helpen om de juiste context over te brengen, waarvan sommige verloren kunnen gaan in een bericht.

Het probleem met hen is echter dat het behoorlijk lang kan duren om naar ze te luisteren als je een bijzonder spraakzame vriend hebt. Fast Playback helpt daarbij. Er zijn drie instellingen beschikbaar om uit te kiezen - 1x, 1.5x en 2x - die geen van alle de toonhoogte van de stem van de persoon veranderen.

Hier leest u hoe u Fast Playback op WhatsApp gebruikt.

Volg de onderstaande stappen om spraakberichten op WhatsApp te versnellen:

WhatsApp openen Tik op het afspeelpictogram van het spraakbericht dat je wilt versnellen Tik op de 1x op het spraakbericht om het te wijzigen in 1.5x - het 1x-pictogram verschijnt wanneer u op play drukt Tik op het pictogram 1.5x om het te wijzigen in 2x Tik op het 2x-pictogram om het terug te zetten naar de standaard 1x-snelheid Dat is het. Simpelen.

De WhatsApp Fast Playback-functie is beschikbaar in de WhatsApp iOS- en Android-apps, evenals in WhatsApp Desktop en WhatsApp Web . Om het te krijgen, moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van WhatsApp gebruikt.

U moet ervoor zorgen dat u versie 2.21.101 of hoger gebruikt. Open de App Store op iOS of Google Play Store op Android, zoek naar WhatsApp en zorg ervoor dat deze de nieuwste versie heeft.

Britta O'Boyle