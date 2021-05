WhatsApp werkt aan een wijziging van de verdwijnende berichten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft al een tijdje stilletjes een verdwijnende berichtinstelling, maar het lijkt erop dat het een beetje gemakkelijker wordt om toegang te krijgen dankzij een aanstaande wijziging.

De instelling is lang verborgen geweest in individuele chats, waardoor je de instelling kunt inschakelen zodat berichten na een bepaalde tijd worden verwijderd, maar er was geen manier om deze wijziging universeel door te voeren in al je chats.

Dat gaat schijnbaar veranderen, volgens een rapport van WABetaInfo , dat details van het nieuwe systeem heeft blootgelegd. Het gaat een schakelaar toevoegen aan de hoofdpagina met instellingen voor je WhatsApp-app op zowel iOS als Android.

Met deze schakelaar kunt u de verdwijnfunctie toepassen op al uw huidige chats, maar wordt deze ook automatisch toegepast op nieuwe chats die u start, zodat u niet steeds hoeft te onthouden om de instelling te zoeken. Het is misschien een kleine verandering, maar het is een welkome verandering die het gemakkelijker zal maken om dingen te beheren.

Er is geen woord over wanneer de verandering precies moet plaatsvinden, of zelfs een officiële bevestiging dat het inderdaad komt, maar we verwachten dat het niet al te ver verwijderd is van live gaan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.