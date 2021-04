Update algemene voorwaarden WhatsApp: wat u moet doen en waarom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp, eigendom van Facebook, vraagt zijn gebruikers om zich aan te melden voor een nieuwe overeenkomst met algemene voorwaarden. Dit is wat er gebeurt en waarom.

Ja, in januari 2021 lanceerde WhatsApp een nieuw privacybeleid waarvoor een opstartscherm in de app je probeerde aan te melden.

Sommige gebruikers zagen het als Facebook dat probeerde om meer persoonlijke informatie van mensen te krijgen en een groot aantal mensen stroomde naar rivaliserende chat-apps zoals Telegram en Signal - hoewel dat niet noodzakelijk betekent dat ze natuurlijk stopten met het gebruik van WhatsApp. WhatsApp moest teruggaan naar de update en zei dat het meer tijd zou geven . Merk op dat het niet zei dat dit probleem zou verdwijnen.

WhatsApp vraagt gebruikers nu om op een subtielere manier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, met behulp van een banner bovenaan je chatslijst. Als u op de x klikt om deze te sluiten, verschijnt deze na een tijdje weer.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn alle WhatsApp-chats end-to-end gecodeerd en kunnen ze niet worden geopend door Facebook.

WhatsApp zegt "de update bevat nieuwe opties die mensen zullen moeten hebben om een bedrijf een bericht te sturen op WhatsApp, en biedt meer transparantie over hoe we gegevens verzamelen en gebruiken. WhatsApp benadrukt dat deze nieuwe functies" volledig optioneel "zijn.

"Hoewel niet iedereen tegenwoordig met een bedrijf winkelt op WhatsApp, denken we dat meer mensen ervoor zullen kiezen om dit in de toekomst te doen en het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van deze diensten. Deze update vergroot onze mogelijkheid om gegevens met Facebook te delen niet."

"We houden geen logboeken bij van wie iedereen een bericht stuurt of belt. We kunnen ook uw gedeelde locatie niet zien en we delen uw contacten niet met Facebook."

WhatsApp voegde echter toe dat de zakelijke functies deel uitmaken van hoe de app gratis kan worden aangeboden. Met andere woorden, bedrijven worden voor deze functies in rekening gebracht. "Bij sommige winkelfuncties is Facebook betrokken, zodat bedrijven hun voorraad in verschillende apps kunnen beheren. We geven meer informatie rechtstreeks weer in WhatsApp, zodat mensen kunnen kiezen of ze met bedrijven in contact willen komen of niet."

Facebook krijgt "beperkte gegevens" van WhatsApp - bijvoorbeeld uw telefoonnummer dat u toevoegt wanneer u inlogt en details over uw mobiele apparaat. Veel apps hebben toegang tot deze informatie.

"We begrijpen dat sommige mensen andere apps bekijken om te zien wat ze te bieden hebben", zegt het bedrijf. "We hebben gezien dat sommige van onze concurrenten probeerden weg te komen door te beweren dat ze de berichten van mensen niet kunnen zien - als een app standaard geen end-to-end-versleuteling biedt, betekent dit dat ze je berichten kunnen lezen." Het is duidelijk dat Telegram hier in de schijnwerpers staat, omdat het geen standaard end-to-end-codering biedt, hoewel er een optie voor is. Signaal is veiliger en gebruikt echter versleuteling

In één woord, ja. Er is een deadline van 15 mei, maar je kunt op elk moment daarna accepteren. Je account wordt niet verwijderd als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, maar WhatsApp zegt: "Je hebt pas de volledige functionaliteit van WhatsApp als je akkoord gaat. Korte tijd kun je oproepen en meldingen ontvangen, maar kan geen berichten lezen of verzenden vanuit de app. " Au.

Als je weg wilt, kun je je chats voor de deadline exporteren.

Hier is de volledige FAQ van WhatsApp over de update als je meer informatie wilt.

