WhatsApp test verschillende afspeelsnelheden voor spraakberichten

(Pocket-lint) - WhatsApp test de mogelijkheid voor gebruikers om verschillende afspeelsnelheden voor spraakberichten te selecteren, volgens een nieuwe update in zijn TestFlight Beta-programma.

De functie werd gevonden in WhatsApp- versie 2.21.60.11 door WABetaInfo ( via 9to5Mac ) voor iOS-gebruikers, hoewel het eerder ook voor Android werd gevonden, en hoewel het nog niet klaar is voor het publiek, heeft de site afbeeldingen getweet van wat de functie zal lijken op.

Volgens WABetaInfo kunnen gebruikers op normale snelheid naar een spraakbericht luisteren - zoals je nu kunt - en het ook versnellen met 1,5x en 2,0x.

Gisteren heeft @WABetaInfo aangekondigd dat @WhatsApp werkte aan 3 verschillende afspeelsnelheden voor spraakberichten, op WhatsApp voor Android.

Tegenwoordig zijn dezelfde screenshots gemaakt van WhatsApp voor iOS.

De functie is in ontwikkeling.



Meer details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

Op dit moment is de functie in ontwikkeling, dus het is onduidelijk wanneer deze beschikbaar zal zijn en het is momenteel niet bekend welke stappen nodig zijn om een spraakbericht te versnellen, maar het zal zeker een functie zijn die door veel gebruikers wordt verwelkomd.

Spraakberichten zijn geweldig - waardoor gebruikers een lang bericht naar vrienden en familie kunnen sturen zonder te hoeven typen - maar ze kunnen een beetje vervelend zijn om te luisteren als ze meer dan een minuut onderweg zijn.

WABetaInfo zei ook dat WhatsApp een webbètaprogramma voor iOS- en Android-gebruikers zal aanbieden, maar het gaf geen tijdschema voor wanneer we kunnen verwachten dat de functie voor het publiek wordt gelanceerd.

Voor nu kun je onze WhatsApp-functie met tips en trucs lezen die je enkele van de geweldige functies biedt die al door WhatsApp worden aangeboden, inclusief de mogelijkheid om een spraaknotitie op te nemen zonder handen.

Geschreven door Britta O'Boyle.