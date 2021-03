Een spraak- of videogesprek voeren op de WhatsApp-desktop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp biedt al lang spraak- en videogesprekken via zijn iPhone- en Android-apps, maar de functie is nu ook beschikbaar op zijn desktop-app.

Een spraak- of videogesprek voeren met de desktop-app van WhatsApp werkt zowel in staande als in liggende richting en wordt weergegeven in een in grootte aanpasbaar zelfstandig venster op je computer, zodat je de vrijheid hebt om het te verplaatsen. Het is ook ingesteld om altijd bovenaan te staan.

Momenteel is de functie alleen beschikbaar voor één-op-één-oproepen, maar WhatsApp heeft gezegd plannen te hebben om in de toekomst ook groeps-spraak- en video-oproepen op te nemen. Alle spraak- en videogesprekken op WhatsApp zijn end-to-end gecodeerd.

Hier leest u hoe u een spraak- of videogesprek voert met WhatsApp-bureaublad en wat u nodig hebt.

Om een spraak- of video-oproep te plaatsen of te ontvangen met WhatsApp-desktop, heb je het volgende nodig:

De nieuwste versie van de WhatsApp-desktop-app (beschikbaar voor Windows-pc en Mac)

Een audio- en microfoonuitvoerapparaat

Een camera voor videogesprekken

Een actieve internetverbinding op uw telefoon en computer. Je telefoon moet online zijn om het gesprek tot stand te brengen, maar het gesprek gaat niet via je telefoon.

Verleen toestemming aan WhatsApp-desktop om toegang te krijgen tot de microfoon en camera van je computer.

Het is vermeldenswaard dat bellen via WhatsApp Desktop alleen wordt ondersteund op MacOS 10.13 en nieuwer, en Windows 10 64-bits versie 1903 en nieuwer.

Volg deze supereenvoudige stappen om een telefoongesprek te voeren met de WhatsApp-desktop.

Open de WhatsApp-desktop-app op je computer Scan de QR-code met je telefoon (open WhatsApp op je telefoon> tik op Instellingen> WhatsApp Web / Desktop) Open de individuele chat met de persoon met wie u wilt bellen Klik op het spraakoproeppictogram Tik op Oproep beëindigen als u klaar bent

U kunt uw microfoon dempen of dempen opheffen door tijdens het gesprek op het microfoonpictogram te klikken. Het is ook mogelijk om tijdens het gesprek over te schakelen van een spraakoproep naar een video-oproep - meer hierover hieronder.

Volg de onderstaande eenvoudige stappen om een videogesprek te voeren met WhatsApp-bureaublad:

Open de WhatsApp-desktop-app op je computer Scan de QR-code met je telefoon (open WhatsApp op je telefoon> tik op Instellingen> WhatsApp Web / Desktop) Open de individuele chat met de persoon met wie u een videogesprek wilt voeren Tik op het pictogram Videogesprek Tik op Oproep beëindigen als u klaar bent

Net als bij spraakoproepen kunt u uw microfoon dempen of dempen opheffen door tijdens het gesprek op het microfoonpictogram te klikken. U kunt uw camera ook uitschakelen door tijdens het gesprek op het camerapictogram te tikken.

Tijdens een telefoongesprek met een contactpersoon kun je vragen om over te schakelen naar een videogesprek, zoals bijvoorbeeld met Apples FaceTime.

Volg de onderstaande stappen om te schakelen tussen een spraakoproep en een videogesprek met WhatsApp-bureaublad:

Volg de bovenstaande stappen om een spraakoproep met een contactpersoon te starten Beweeg tijdens het gesprek de muisaanwijzer over het camerapictogram Klik op het camerapictogram De contactpersoon met wie u spreekt, krijgt dan de optie om OK of Overschakelen te selecteren om de oproep naar video te wijzigen, of Annuleren om te weigeren Als ze OK of Overschakelen selecteren, schakelt de spraakoproep over naar video

Het beantwoorden van een spraak- of videogesprek op de WhatsApp-desktop is heel eenvoudig.

Er verschijnen drie opties wanneer iemand je belt of video-oproepen en je WhatsApp Desktop hebt ingeschakeld en verbonden met je telefoon.

Accepteren accepteert de oproep. Weigeren zal de oproep weigeren en Negeren of "x" zal de oproep negeren.

Geschreven door Britta O'Boyle.