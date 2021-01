Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De web- en desktop-apps van WhatsApp hebben binnenkort biometrische informatie nodig van gebruikers die hun accounts willen koppelen, waardoor een nieuwe beveiligingslaag aan het platform wordt toegevoegd.

De update komt terwijl de berichtengigant van Facebook ernaar streeft de kans te verkleinen dat iemand zonder uw medeweten uw account binnensluipt. Dus als je telefoon gezichtsherkenning en vingerafdrukontgrendeling heeft ingesteld en ingeschakeld, zal de app je nu vragen om een bevestigingsproces te doorlopen wanneer je een account aan WhatsApp Web of de browserversie koppelt.

De huidige QR-codemethode blijft bestaan, maar gebruikers hoeven deze laag pas te passeren als de biometrische informatie is ingediend en bevestigd. De nieuwe beveiligingsfunctie is daarom standaard ingeschakeld en de enige manier waarop het lijkt alsof u zich kunt afmelden, is door de gezichts- en vingerafdrukontgrendeling op uw apparaat volledig uit te schakelen. Het is echter nog niet duidelijk of u iets anders moet opgeven, zoals een pincode.

Dus, wat gebeurt er met je biometrische informatie zodra je deze indient om je account te koppelen - rekening houdend met het privacybeleid van WhatsApp dat het onlangs toestond om meer informatie met Facebook te delen?

WhatsApp zegt dat het geen toegang heeft tot deze informatie, omdat het de beveiligingscontrole uitvoert via het eigen besturingssysteem van je telefoon. Dus, althans op het eerste gezicht, lijkt de verandering positief te zijn.

De update zal naar verwachting de komende weken worden uitgerold naar iOS- en Android-apparaten.

Geschreven door Conor Allison.