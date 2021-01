Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een bètaversie van WhatsApp voor Android geeft aan dat een nieuwe functie, genaamd Later lezen, waarschijnlijk voor alle gebruikers onderweg is.

Later lezen vervangt de bestaande functie Gearchiveerde chats, maar bevat enkele aanvullende verbeteringen. De naam doet je misschien denken aan bladwijzerservices zoals Pocket, maar je kunt er eigenlijk geen links mee opslaan om later te lezen. In plaats daarvan kunt u gesprekken opslaan, zodat u niet wordt afgeleid of geïrriteerd door meldingen. Alle nieuwe berichten van de chat komen in stilte binnen om u niet te storen.

Je ontvangt geen melding over nieuwe berichten van chats die zijn opgeslagen in Later lezen - of het nu een één-op-één-chat of een groepschat is. En je hebt gemakkelijk toegang tot je chats vanuit Read Later wanneer je maar wilt, omdat er een snelkoppeling zichtbaar zal zijn bovenaan je chatlijst.

WABetaInfo zag de nieuwe Read Later-functie in de WhatsApp-bèta voor Android 2.21.2.2.

Stel je voor dat je in een hoop grote groepschats zit die een evenement aan het plannen zijn en dat je elke vervelende, kleine update minder kan schelen. Maar tegelijkertijd wil je de chat niet voorgoed verlaten en wil je misschien af en toe lezen wat er later is gezegd om bij te praten.

Dat is waar WhatApps Read Later-functie van pas kan komen. Het is een niche-ervaring, maar zeker een waar we ons allemaal mee kunnen identificeren in de wereld van vandaag. Het lijkt erop dat u ook altijd naar de instellingen voor Later lezen kunt gaan om de berichten desgewenst terug naar de hoofdchatslijst te verplaatsen.

U kunt nu een bètatester van WhatsApp worden om toekomstige functies te testen, door u eenvoudigweg aan te melden voor het testprogramma via Google Play.

Geschreven door Maggie Tillman.