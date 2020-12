Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp introduceert een nieuwe winkelwagenfunctie waarmee gebruikers met een simpel bericht meerdere items kunnen bestellen bij bedrijven die de service gebruiken.

Door samen te werken met de huidige catalogusfunctie van de berichten-app, kunt u nu meer dan één ding aan uw virtuele winkelmandje toevoegen met Winkelwagentjes en vervolgens de bestelling in één bericht verzenden. Dit betekent dat het huidige systeem om items afzonderlijk te bestellen via een stroom berichten enorm vereenvoudigd is, met de functie die vanaf vandaag wereldwijd wordt uitgerold.

De verhuizing is in wezen bedoeld om het leven gemakkelijker te maken voor bedrijven die in bulk verkopen, zoals restaurants en kledingwinkels. Het bedrijf gaf ook aan dat Carts het voor bedrijven eenvoudiger moeten maken om een logboek bij te houden van bestellingen en ook om verzoeken te beheren.

Nu is winkelen natuurlijk niet typisch waar we aan denken als we denken aan de berichtenclient van Facebook, maar het wordt snel een solide stroom voor kleine bedrijven om te verkennen. In oktober geeft WhatsApp aan dat 175 miljoen mensen de catalogusservice hebben gebruikt om berichten te sturen naar een zakelijk account, en de WhatsApp Business-app zelf had vanaf juli meer dan 50 miljoen gebruikers.

Doorgaan met het toevoegen van nieuwe functies aan WhatsApp Business is een natuurlijke stap voor het bedrijf. Omdat het gratis te gebruiken is en geen advertenties weergeeft, is er geen voor de hand liggende manier om inkomsten te genereren via zijn enorme wereldwijde gebruikersbestand. Collega Facebook-app Instagram heeft de afgelopen jaren zijn eigen vooruitgang geboekt binnen in-app-commerce, en hoewel de twee apps verschillend zijn, verwachten we dat WhatsApp dit pad voorgoed zal blijven bewandelen om wat winst te maken.

Geschreven door Conor Allison.