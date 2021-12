Een aangepaste achtergrond instellen voor verschillende WhatsApp-chats

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zolang WhatsApp bestaat, zijn er mensen die schreeuwen om de mogelijkheid om een stap verder te gaan bij het aanpassen van hun ervaring. Hoewel je met de berichten-app al lang de achtergrond kunt wijzigen die achter je berichten verschijnt, was dat altijd een enkele achtergrond voor al je chats.

Nu is dat eindelijk veranderd - WhatsApp rolt een update uit waarmee je een aangepaste achtergrond voor elk van je chats kunt instellen, samen met een hele reeks meer achtergronden om uit te kiezen, evenals je eigen afbeeldingen.

Als je de nieuwste versie van de app hebt gedownload, zou je binnenkort de onderstaande stappen moeten kunnen volgen om elk van je chats een meer onderscheidende smaak te geven. We hebben ook details toegevoegd over hoe je een andere achtergrond kunt instellen voor wanneer je telefoon in de donkere modus staat.

Houd er echter rekening mee dat deze functie niet in alle regio's wordt toegepast - u kunt momenteel bijvoorbeeld uw achtergrond niet per chat wijzigen op iOS in het VK.

Op Android:

Selecteer bovenaan de door jou gekozen chat het menu "..."

Selecteer Achtergrond

Ga door de stroom en selecteer je behangkeuze

Op iOS:

Selecteer bovenaan een chat de groepsnaam

Tik in het menu Groepsinfo (of Chatinfo) op Achtergrond en geluid

Selecteer je gekozen achtergrond

Op Android:

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 22 December 2021

Schakel de donkere modus in via de instellingen van je apparaat (als Android 10 of hoger) of via WhatsApp-instellingen > Chats > Thema (als Android 9 of lager).

Volg daarna de bovenstaande stappen om je achtergrond te wijzigen

De twee keuzes moeten worden opgeslagen voor hun respectievelijke modi

Op iOS:

Schakel de donkere modus in via je apparaatinstellingen

Verander je achtergrond met behulp van de bovenstaande stappen

Nogmaals, je keuzes voor de lichte en donkere modus moeten worden opgeslagen