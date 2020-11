WhatsApp lanceert winkelknop voor bedrijven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft een winkelknop uitgerold om het gemakkelijker te maken om de catalogus met goederen en diensten van een bedrijf te bekijken.

Om te zien welke producten of diensten een bedrijf aanbood bij het versturen van berichten naar een zakelijk WhatsApp- account, moest een gebruiker in het verleden op het bedrijfsprofiel klikken om te zien of er een catalogus beschikbaar was.

Met de winkelknop weet je meteen of er een catalogus bestaat en kun je door de producten en diensten erin bladeren en met één tik een gesprek over een item beginnen.

De winkelknop ziet eruit als een pictogram van een winkelpui en staat bovenaan de chat - naast de naam van het bedrijf - en vervangt het pictogram voor spraakoproepen. Om het spraakoproeppictogram te vinden, moet je op de belknop ernaast tikken en een spraak- of video-oproep selecteren.

WhatsApp heeft ook een video uitgebracht die laat zien welke andere functies in de toekomst via de berichtenservice beschikbaar zullen zijn. Op basis van de video van 90 seconden kun je uiteindelijk een item aan je winkelwagentje toevoegen en een bestelling plaatsen via WhatsApp, terwijl je ook snel antwoord krijgt op vragen.

De shopping-knop rolt vanaf 10 november wereldwijd uit naar WhatsApp Business-accounts. Om WhatsApp Business-accounts de knop beschikbaar te maken voor klanten, moet u een account hebben geregistreerd bij de WhatsApp Business-app en een catalogus hebben opgezet.

Als u aan deze vereisten voldoet, verschijnt de winkelknop automatisch voor uw klanten in hun chats met u.

Geschreven door Britta O'Boyle.