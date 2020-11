WhatsApp maakt het nu gemakkelijker om fotos en videos te verwijderen die je telefoon verstoppen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp, de berichtendienst van Facebook, heeft opnieuw ontworpen hoe u de opslag op uw apparaat kunt beheren, zodat u nu gemakkelijker dingen kunt verwijderen die uw telefoon verstoppen.

Je kunt natuurlijk altijd voorkomen dat WhatsApp je telefoon vol raakt door helemaal geen inhoud op te slaan of door te voorkomen dat bepaalde groepen afbeeldingen en andere stukjes en beetjes opslaan in je instellingen voor elke groep.

De nieuwe tool voor opslagbeheer bevindt zich in Instellingen> Opslag en gegevens> Opslag beheren. Hier kunt u nu inhoud identificeren, bekijken en bulksgewijs verwijderen die u waarschijnlijk niet langer nodig heeft. Verwijder grotere bestanden of media die een aantal keren zijn doorgestuurd (zoals memes en GIFs). Bestanden kunnen op volgorde worden gesorteerd en u kunt ook voorbeelden van bestanden bekijken voordat u ze verwijdert.

WhatsApp heeft de afgelopen maanden een aantal functies geïntroduceerd, waaronder de donkere modus, geanimeerde stickers en QR-codes plus verkoop- en winkelfuncties voor bedrijven. Dit volgt op de inspanningen die Facebook heeft geleverd om bedrijven meer manieren te bieden om consumenten te bereiken die we in andere producten hebben gezien, namelijk Facebook Messenger en op Instagram.

Als je op zoek bent naar andere tips en trucs om WhatsApp effectiever te gebruiken, bekijk dan onze gids met de beste WhatsApp-tips en -trucs die je misschien niet kent .

