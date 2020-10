Whatsapp Web krijgt mogelijk binnenkort spraak- en videogesprekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp springt misschien wel op de kar met videobellen. Een aanstaande update lijkt te onthullen dat de app binnenkort video- en spraakoproepen op het web en de desktopclientversie ondersteunt .

Je kunt natuurlijk al heel lang beide soorten oproepen plaatsen op de mobiele app, maar binnenkort kun je misschien ook bellen via de desktopversie.

Volgens WABetaInfo zal een toekomstige versie van WhatsApp dit waarschijnlijk ondersteunen en ergens in de komende weken kunnen verschijnen. Deze update omvat een herziening van de gebruikersinterface met nieuwe knoppen voor video-oproepen en spraakoproepen naast de huidige zoekknop binnen individuele chats.

De code lijkt aan te geven dat wanneer u een oproep ontvangt via WhatsApp-web, u een pop-up ziet met de mogelijkheid om de oproep te accepteren of te weigeren, evenals een venster met de status van de oproep als u deze wel aanneemt.

Er is een suggestie dat WhatsApp ook werkt aan de mogelijkheid om op deze manier groepsvideochats te houden. Hoewel dat op dit moment niet wordt bevestigd, zou het niet zo verwonderlijk zijn gezien de opkomst van groepsgesprekken en videoconferenties dit jaar.

Er is geen woord over wanneer deze update wordt uitgebracht, dus het is voorlopig een wachtspel, maar WhatsApp zou nog bruikbaarder moeten worden. Vooral met de belofte van ondersteuning voor meerdere apparaten .

Geschreven door Adrian Willings.