WhatsApp-ondersteuning voor meerdere apparaten nadert release

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat WhatsApp in de nabije toekomst mogelijk een zeer gewilde upgrade krijgt die ondersteuning biedt voor meer dan één telefoon - in feite kunnen maximaal vier apparaten worden ondersteund.

Volgens een rapport van WABetaInfo werkt WhatsApp al geruime tijd aan de functie, maar het duurt even omdat er veel nieuw werk moet worden verzet om het mogelijk te maken.

Een nieuw rapport laat nu zien dat de update de release nadert. Recente updates van de bèta, waaronder de optie om je aan te melden voor "multi-device beta", waardoor apparaten zelfs zonder verbinding met de telefoon van de gebruiker kunnen werken.

De functionaliteit van gekoppelde apparaten stelt gebruikers schijnbaar in staat om alle verbonden apparaten op vrijwel dezelfde manier te bedienen als op het moment dat u WhatsApp op internet en desktop gebruikt, behalve zonder dat uw hoofdtelefoon altijd een internetverbinding op de achtergrond nodig heeft.

Recente bèta-wijzigingen lijken ook te suggereren dat er mogelijk ook ondersteuning is voor macOS-machines. Deze updates zijn duidelijk in uitvoering en er is geen garantie dat ze werkelijkheid zullen worden of wanneer het zou gebeuren, maar het is nog steeds interessant om te zien dat WhatsApp dergelijke gebruiksvriendelijke wijzigingen probeert door te voeren.

Dit alles is ook interessant omdat WhatsApp van oudsher altijd een telefoonnummer nodig heeft om aan uw apparaat te worden gekoppeld. Als je naar een nieuwe telefoon gaat, is het prima als je hetzelfde nummer behoudt, maar anders zou je helemaal opnieuw moeten beginnen.

Dan heb je het gedoe om al je contacten te laten weten wat er is gebeurd. Evenzo, als je al twee telefoons jongleert - een zakelijke en persoonlijke telefoon bijvoorbeeld - dan kun je WhatsApp ook niet comfortabel en gemakkelijk uitvoeren.

Met een beetje geluk gaat dat niet alleen veranderen, maar heb je ook de mogelijkheid om de extra apparaten te beheren en te bedienen.

Dit is op dit moment natuurlijk allemaal in bètavorm. Je kunt het uitproberen door je aan te melden voor het bètaprogramma op Android of iOS via Testflight of door te wachten op de volledige publieke release. Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat WhatsApp in de toekomst veel gebruikersvriendelijker zal worden.

Geschreven door Adrian Willings.