Hoe de donkere modus op WhatsApp te gebruiken

(Pocket-lint) - Net als veel andere apps ondersteunt WhatsApp de donkere modus. Indien ingeschakeld, verandert de donkere modus de interface van WhatsApp in een zwarte achtergrond met grijze, witte en blauwe tekst, vergeleken met een witte achtergrond met grijze, zwarte en blauwe tekst.

De donkere modus biedt minder schittering, waardoor het gemakkelijker is voor de ogen bij weinig licht, maar het verbruikt ook minder stroom. Hier leest u hoe u de donkere modus van WhatsApp inschakelt.

Vóór iOS 14 kon je WhatsApp donkere modus op iPhone inschakelen door WhatsApp> Instellingen> Chat> Thema> Donker te openen.

Als je iPhone iOS 14 of hoger gebruikt, wordt de donkere modus gestart vanuit de telefooninstellingen in plaats van via WhatsApp-instellingen. Volg deze stappen om het in te schakelen:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Display en helderheid Tik op Donker U kunt ook Automatisch kiezen, waardoor uw telefoon automatisch in de donkere modus wordt gezet als de avond valt.

Wanneer Donker is geselecteerd, wordt de donkere modus ingeschakeld voor alle apps op uw iPhone. De donkere modus kan ook worden ingeschakeld vanuit het Control Center.

Open Instellingen op je iPhone Tik op Controlecentrum Tik op Regelingen aanpassen Voeg donkere modus toe Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek van uw scherm op Face ID iPhones, of omhoog vanaf de onderkant op Touch ID iPhones Tik op het pictogram Donkere modus

Net als de iPhone kan de donkere modus op Android worden ingeschakeld vanaf apparaatniveau, dus als je telefoon is ingesteld op de donkere modus, bevindt WhatsApp zich in de donkere modus. In tegenstelling tot de iPhone kun je via WhatsApp zelf ook de donkere modus of de lichte modus kiezen.

Open WhatsApp Open instellingen Open Chats Selecteer thema Selecteer Donker Of u kunt Systeemstandaard kiezen, die de instellingen van uw apparaat gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.