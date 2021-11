Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft meerdere functies, waarvan je er veel kunt lezen in onze tips en trucs , maar een van de geweldige die het biedt, is de mogelijkheid om het te vergrendelen met biometrische beveiliging: je vingerafdruk.

We hebben een aparte functie over hoe je WhatsApp op iOS kunt vergrendelen, maar hier beschrijven we hoe je WhatsApp kunt vergrendelen met je vingerafdruk op Android. Dit is wat u moet weten en hoe het werkt.

Je kunt de mobiele WhatsApp-app vergrendelen met je vingerafdruk op Android. Het werkt precies zoals het klinkt: wanneer de functie is ingeschakeld, moet je je vingerafdruk gebruiken om de app te ontgrendelen, zelfs nadat je je telefoon hebt ontgrendeld.

Het is een extra beveiligingsniveau om ervoor te zorgen dat jij de enige persoon bent die toegang heeft tot de WhatsApp-app op je mobiele apparaat.

U kunt de functie Vingerafdrukvergrendeling inschakelen vanuit het menu Privacy-instellingen van de app. Je ziet opties om de app een of 30 minuten ontgrendeld te laten blijven nadat je hem hebt ontgrendeld. Er is ook een optie die ervoor zorgt dat de inhoud van uw berichten niet in meldingen wordt weergegeven.

WhatsApp voor Android

WhatsApp openen. Tik op Instellingen. Tik op Account. Tik op Privacy. Ga naar Vingerafdrukvergrendeling. Schakel Ontgrendelen met vingerafdruk in en bevestig uw vingerafdruk.

WhatsApp voor iOS

WhatsApp openen. Tik op Instellingen. Tik op Account. Tik op Privacy. Ga naar Schermvergrendeling. Schakel Touch ID of Face ID in. U kunt vervolgens op tikken om de hoeveelheid tijd te selecteren voordat Touch ID of Face ID wordt gevraagd.

Bekijk de blogpost en ondersteuningshub van WhatsApp.