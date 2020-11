41 geheime WhatsApp-tips en -trucs die je misschien niet kent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn nu enorm veel berichtenservices in de buurt, maar WhatsApp heeft een hoop functies en wordt extreem veel gebruikt - de app van Facebook beweert wereldwijd meer dan twee miljard gebruikers te hebben, wat behoorlijk verbluffend is.

Dus hier zijn enkele geheime tips die je misschien nog niet kent, vermengd met een paar standaardtips voor degenen die nieuw zijn bij WhatsApp.

Met WhatsApp kun je fotos en videos naar contacten sturen, een contact of document delen, maar je kunt ook je locatie verzenden. Dit is erg handig als je ergens een vriend ontmoet, vooral als je kiest voor Live-locatie delen, waardoor je contactpersoon je live-locatie kan zien voor de duur die je kiest, zodat ze je kunnen volgen. De tijdsduur is vastgesteld op 15 minuten, 1 uur of 8 uur.

iOS: Chat> Specifieke chat> Tik op "+" links van het berichtvenster> Locatie> Live-locatie delen> Tijdsbestek selecteren.

Android: Chat> Specifieke chat> Tik op de paperclip rechts van het berichtvenster> Locatie> Live-locatie delen> Tijdsbestek selecteren.

Je kunt iedereen zien met wie je je live locatie deelt door Instellingen> Account> Privacy> Live locatie te openen.

Iemand heeft je misschien zijn adres gestuurd of je herinnert je misschien dat je over een specifiek programma of film hebt gesproken, maar je wilt niet door al je berichten bladeren om te proberen te vinden wat je zoekt. Bovenaan al je chats op iOS staat een zoekbalk. Op Android is er een zoekpictogram.

U kunt alles in de zoekbalk typen, vanaf het begin van een stadsnaam als u een adres zoekt tot een specifiek woord, en alle chats met dat woord verschijnen hieronder als specifieke berichten. Als u op een respectief resultaat klikt, gaat u naar dat deel van het chatgesprek dat u had.

Als u een specifieke chat wilt zoeken in plaats van al uw chats, is dit ook mogelijk. Misschien heb je een gesprek gehad over een specifieke ontmoetingsplaats, of hebben ze je bijvoorbeeld hun andere contactnummer of hun adres gestuurd.

iOS: Chats> Specifieke chat> Tik bovenaan op contactgegevens> Chat zoeken> Typ in de zoekbalk die bovenaan die specifieke chat verschijnt.

Android: Chats> Specifieke chat> Open het menu rechtsboven> Zoeken> Typ in de zoekbalk die bovenaan die specifieke chat verschijnt.

WhatsApp is niet alleen voor instant messages, je kunt het ook gebruiken voor video- en spraakoproepen . Voor bellen via WhatsApp wordt uw internetverbinding gebruikt in plaats van de minuten van uw abonnement.

iOS en Android: Chats> Specifieke chat> Druk op het oproeppictogram of videopictogram in de rechterbovenhoek.

Wie is echt je favoriete persoon? Het is misschien niet wie je denkt. Er is onder andere een manier om de mensen te vinden naar wie u de meeste berichten verstuurt en hoeveel opslagruimte elke persoon in beslag neemt.

iOS en Android: Instellingen> Gegevens- en opslaggebruik> Opslaggebruik> Contactpersoon selecteren.

Het is mogelijk om alle berichten, fotos of videos, GIFs, contacten, locaties, spraakberichten, documenten en stickers in één chat te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld alle berichten in een specifieke chat of groepschat verwijderen, maar alle fotos laten staan.

iOS en Android: Instellingen> Gegevens- en opslaggebruik> Opslaggebruik> Contact selecteren> Beheren> Schakel de selectievakjes in naast wat u wilt wissen, zoals videos of spraakberichten> Bevestig wissen.

Als je een beperkte hoeveelheid gegevens hebt, wil je niet dat WhatsApp alles wegknaagt. Gelukkig kunt u aanpassen wanneer media mogen worden gedownload en ervoor zorgen dat oproepen zo min mogelijk gegevens gebruiken.

iOS en Android: Instellingen> Gegevens- en opslaggebruik> Media automatisch downloaden> Schakel alleen over naar wifi voor elke optie om uw gegevens op te slaan.

Als u zich zorgen maakt over uw datagebruik, kunt u er precies achter komen hoeveel u verbruikt. U krijgt een overzicht van het totale aantal verzonden en ontvangen berichten, evenals de verzonden en ontvangen gegevens.

iOS en Android: Instellingen> Account> Gegevensgebruik> Netwerkgebruik.

WhatsApp is niet beperkt tot uw mobiele telefoon. Er is een web-app die alles vanaf je telefoon synchroniseert en er is ook een desktop-app. Ga naar https://web.whatsapp.com/ of download de desktop-app van whatsapp.com/download/

U moet dan WhatsApp op uw telefoon openen> Instellingen> WhatsApp Web / Desktop> Scan de QR-code in de browser of Desktop-app> Volg de instructies.

Zowel de web- als de desktop-app zullen chats en waarschuwingen op uw computer weergeven, zodat u snel en gemakkelijk kunt antwoorden. Je telefoon moet echter wel zijn aangesloten om te kunnen werken, dus als je de verbinding verliest, stopt de web-app met synchroniseren totdat je je telefoonverbinding weer hebt. Lees meer over hoe het werkt in onze aparte functie .

WhatsApp heeft een standaard wallpaper, die als achtergrond zal verschijnen in al je chats. U kunt deze achtergrond echter wijzigen, met opties zoals effen kleuren, uw eigen fotos en een verzameling afbeeldingen van WhatsApp zelf.

iOS: Instellingen> Chats> Chatachtergrond> Kies achtergrondbibliotheek, effen kleuren of fotos.

Android: Instellingen> Chats> Chatachtergrond> Kies achtergrondbibliotheek, Effen kleuren, Galerij, Standaard of Geen achtergrond.

Als je dubbele beveiliging van je WhatsApp-chats wilt, is het voor iOS-gebruikers mogelijk om hun WhatsApp-account zo in te stellen dat Face ID of Touch ID-authenticatie vereist is bij het openen van WhatsApp, zelfs als je apparaat al is ontgrendeld.

Je kunt nog steeds berichten beantwoorden vanuit meldingen en oproepen beantwoorden als WhatsApp is vergrendeld. Het is ook mogelijk om de tijdsduur in te stellen waarop u de schermvergrendelingsfunctie wilt gebruiken.

iOS: Instellingen> Account> Privacy> Schermvergrendeling> Schakel Gezichts-ID vereist / Touch ID vereist in> Selecteer de tijdsduur (onmiddellijk, na een minuut, na 15 minuten of na een uur).

Met de laatst geziene functie van WhatsApp kun je zien wanneer iemand voor het laatst WhatsApp heeft gecontroleerd en kunnen gebruikers zien wanneer je voor het laatst hebt gecontroleerd. Als een contactpersoon voor het laatst gezien niet is uitgeschakeld, verschijnt deze onder zijn naam bovenaan een open chat. Laatst gezien uitschakelen:

iOS en Android: Instellingen> Account> Privacy> Laatst gezien> Overschakelen naar niemand.

Die blauwe vinkjes kunnen je in een hele wereld van problemen brengen, vooral als je niet meteen antwoordt en iemand ziet dat je zijn berichten hebt gelezen. U kunt ze uitschakelen, maar het is de moeite waard om op te merken dat u in dat geval ook geen leesbevestigingen voor uw berichten krijgt.

Apple-gebruikers: als je Siri het bericht laat lezen, verschijnen de blauwe vinkjes niet, dus dit kan een goede manier zijn om een bericht te lezen zonder dat de afzender weet dat je het hebt. Android-gebruikers: als u uw berichten in meldingen leest, krijgt de afzender geen blauwe vinkjes.

iOS: Instellingen> Account> Privacy> Schakel leesbevestigingen uit.

Android: Instellingen> Account> Privacy> Schakel leesbevestigingen uit.

Heb je je telefoon ooit aan een vriend doorgegeven en raakte je meteen in paniek over de berichten die ze zouden kunnen zien? Ja, dat hebben we ook niet. Voor degenen die dat hebben gedaan, kunt u berichtvoorbeelden op iOS uitschakelen, zodat alleen de naam van de contactpersoon wordt weergegeven in plaats van hun levensverhaal, of u kunt meldingen helemaal uitschakelen.

iOS: Instellingen> Meldingen> Schakel Voorbeeldweergave / Instellingen> Meldingen> Schakel Meldingen weergeven uit.

Android biedt een reeks meldingsknoppen. Binnen de WhatsApp-app zelf kun je meldingen met hoge prioriteit uitschakelen - de meldingen die bovenaan het scherm verschijnen. Of u kunt de meldingen op systeemniveau beheren om details privé te houden of ze volledig te verwijderen.

Android: Instellingen> Meldingen> Uitschakelen Meldingen met hoge prioriteit gebruiken.

Je wilt misschien niet dat iedereen je profielfoto ziet, vooral als je deel uitmaakt van verschillende groepen waarvan je niet iedereen in de groep kent. Of misschien vind je het gewoon leuk om een beetje mysterieus te zijn voor vandaag. U kunt hoe dan ook kiezen of iedereen, niemand of alleen uw contacten uw foto kunnen zien.

iOS en Android: Instellingen> Account> Privacy> Profielfoto.

Er zijn tal van redenen waarom u een contactpersoon zou willen blokkeren, dus we zullen niet vragen waarom. We zullen u alleen laten weten dat als u een contactpersoon blokkeert, u geen berichten kunt verzenden of ontvangen, of bellen of gebeld kunt worden en zelfs als u de blokkering opheft, u geen berichten zult zien die naar u zijn verzonden terwijl ze waren geblokkeerd.

iOS & Android: Chats> Specifieke chat> Tik bovenaan op contactonderwerp> Scroll naar beneden> Contact blokkeren.

Het delen van fotos en video op WhatsApp is geweldig, maar je wilt het misschien niet toevoegen aan de galerij van je telefoon. Op Android wordt standaard een map gemaakt in de galerij, terwijl deze op iOS wordt opgeslagen in je filmrol. Als je dat niet wilt, kun je het uitschakelen.

iOS: Instellingen> Chats> Schakel Opslaan in filmrol uit.

Android: Instellingen> Chats> Schakel Media weergeven in galerij uit.

Het is ook mogelijk om de automatische beeld- en videovoorkeuren voor specifieke chats te wijzigen. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat afbeeldingen van uw familie altijd worden opgeslagen, terwijl u liever niet alle afbeeldingen van een groepschat in uw galerij of filmrol wilt hebben.

Alle chats zijn standaard ingesteld (uit), tenzij u ze afzonderlijk wijzigt, maar er is de optie om altijd afbeeldingen en videos van een contactpersoon op te slaan of ze nooit op te slaan.

iOS: Chat> Specifieke chat> Tik op contact of onderwerp bovenaan het scherm> Opslaan in filmrol> Instellen op Altijd of Nooit.

Als u de gegevens die WhatsApp, eigendom van Facebook over u verzamelt, wilt downloaden en bekijken , kunt u een gegevensrapport downloaden en bekijken .

iOS en Android: Instellingen> Account> Accountinformatie opvragen> Rapport opvragen.

Heb je het ooit over meerdere dingen gehad in een WhatsApp-chat en moet je op een specifiek bericht reageren? Met WhatsApp kun je op een bepaald bericht reageren door het boven je antwoord te presenteren, zodat de persoon of personen die je een bericht stuurt gemakkelijk kunnen zien waarop je antwoordt.

iOS: Chats> Specifieke chat> Specifiek bericht> Veeg van links naar rechts op bericht> Typ uw antwoord en druk op verzenden.

Android: Chats> Specifieke chat> Specifiek bericht> Lang indrukken> Hit antwoord.

Het is mogelijk om privé te reageren op een groepsbericht in uw één-op-één-chat, zonder dat u de één-op-één-chat met die specifieke persoon hoeft te vinden.

iOS: houd een bericht ingedrukt in een groepschat> Selecteer Meer> Privé beantwoorden. Het bericht wordt weergegeven in uw één-op-één-chat met het onderstaande tekstvak, net als wanneer u reageert op een specifiek bericht zoals hierboven.

Android: houd een bericht ingedrukt in een groepschat> Selecteer de drie knoppen in de rechterbovenhoek> Privé beantwoorden. Het bericht wordt weergegeven in uw één-op-één-chat met het onderstaande tekstvak, net als wanneer u reageert op een specifiek bericht zoals hierboven.

Soms hebben bepaalde woorden meer nadruk nodig en schreeuwende hoofdletters zijn er gewoon niet genoeg van. Maak je geen zorgen, met WhatsApp kun je de woorden of zinsdelen die je wilt vetgedrukt, cursief maken of ze helemaal doorhalen.

iOS en Android: voeg een asterisk toe aan weerszijden van het woord of de zin voor * vetgedrukt *. Voeg een onderstrepingsteken toe aan weerszijden van het woord of de zin voor _ cursief _. Voeg een tildes toe aan weerszijden van het woord of de fase voor ~ doorhalen ~.

Heb je geen tijd om een lang antwoord op te schrijven of heb je gewoon geen zin? Geen probleem. Met WhatsApp kun je spraakberichten naar je contacten sturen, wat geweldig is als je bijvoorbeeld ergens naartoe loopt, waardoor het constant typen een beetje vervelend is.

iOS en Android: Chats> Specifieke chat> Tik op de microfoon rechts van het berichtvenster> Houd de microfoon ingedrukt terwijl u uw bericht opneemt. Waarschuwing, het wordt automatisch verzonden nadat u uw vinger hebt verwijderd.

Als je een spraaknotitie op WhatsApp wilt verzenden in plaats van een bericht uit te schrijven, kun je de microfoon rechts van het berichtinvoervak ingedrukt houden. Het is ook mogelijk om de microfoonknop te vergrendelen, zodat u uw bericht kunt opnemen zonder uw telefoon vast te houden.

iOS en Android: Chats> Specifieke chat> Tik op de microfoon aan de rechterkant van het berichtvenster> Houd de microfoon ingedrukt> Veeg omhoog naar het slot. De microfoon wordt vervolgens vergrendeld totdat u het bericht verzendt.

Ooit op pad geweest, een chat gelezen en dan helemaal vergeten te antwoorden? We doen het de hele tijd. Er is een manier om belangrijke chats met een punt te markeren om u eraan te herinneren ernaar terug te gaan.

iOS: chats> veeg van links naar rechts> markeren als ongelezen.

Android: Druk lang op chat> Open Menu> Markeren als ongelezen.

Als u geneigd bent berichten te vergeten, kunt u ook een chat vastzetten zodat deze bovenaan al uw chats wordt weergegeven, ook boven nieuwe en ongelezen chats, in plaats van deze gewoon als ongelezen te markeren. Het is echter slechts mogelijk om drie chats vast te pinnen, dus wees niet te zelfgenoegzaam met uw antwoorden.

iOS: chats> veeg van links naar rechts> pin-chat.

Android: Druk lang op chat> Druk op de punaise bovenaan het scherm.

Groepschats kunnen het ergste zijn. Je kunt het gesprek misschien niet verlaten, maar je kunt meldingen dempen, zodat je niet elke keer wakker wordt als iemand zijn twee cent erin gooit.

iOS: Chats> Open de groepschat / chat> Tik op het onderwerp om het scherm Groepsinfo / Contactinfo te openen> Dempen> Selecteer hoelang je het wilt dempen.

Android: Chats> Chat openen> Menuknop> Dempen.

Met Chat archiveren kunt u een gesprek verbergen op uw Chats-scherm. Het verwijdert de chat niet - u kunt het gewoon van uw hoofdchatscherm verwijderen zonder het te verliezen, zodat u uw gesprekken kunt organiseren.

U kunt groepen of individuele chats archiveren, en ze zullen verdwijnen totdat u vanaf de bovenkant van het scherm Chats naar beneden trekt en op het tabblad Gearchiveerde chats tikt. U kunt ook alle chats archiveren.

iOS: Chats> Specifieke chat> Veeg van rechts naar links> Archief / instellingen> Chats> Archiveer alle chats.

Android: Chats> Druk lang op chat> Druk op de archiefmap rechtsboven in het scherm

Om ervoor te zorgen dat u geen van uw chats kwijtraakt als u uw apparaat kwijtraakt of als u van apparaat wisselt, moet u een back-up van uw chats maken op iCloud of Google Drive. Als u schakelt tussen iOS en Android en vice versa, is er helaas geen eenvoudige manier om uw chats te verplaatsen, dus wees voorbereid om ze kwijt te raken. Houd er ook rekening mee dat gearchiveerde chats niet langer worden gecodeerd.

iOS en Android: Instellingen> Chats> Chatback-up> Nu een back-up maken.

Als je alle contacten waarmee je aan het chatten bent op je WhatsApp wilt behouden, maar al je berichten wilt wissen, dan biedt WhatsApp je een gemakkelijke optie om dit te doen.

iOS: Instellingen> Chats> Alle chats wissen.

Wil je een schone WhatsApp-lei? Begin helemaal opnieuw door al uw chats te verwijderen. Het betekent echter dat je alles kwijtraakt, niet alleen de inhoud van de chats, maar dat je ook voor elk contact een nieuwe chat moet starten.

iOS: Instellingen> Chats> Alle chats verwijderen.

Als u een specifieke chat wilt wissen of verwijderen zonder al uw chats te verliezen, dan is het ook mogelijk om dit te doen.

iOS: chats> specifieke chat> veeg van rechts naar links> tik op de drie stippen> chat wissen / chat verwijderen.

Android: Chats> Specifieke chat> Tik op het menu rechtsboven> Meer> Chat wissen

Sommige berichten zijn belangrijker dan andere. Of het nu gaat om een date die u moet onthouden, of een goed restaurant dat u wordt aanbevolen. Het is mogelijk om deze berichten van een bladwijzer te voorzien en ze allemaal gemakkelijk terug te vinden in het gedeelte Berichten met ster.

iOS: Chats> Specifieke chat> Specifiek bericht> Dubbeltik of houd ingedrukt en druk op ster.

Android: Chats> Specifieke chat> Specifiek bericht> Houd ingedrukt en druk op ster.

Net zoals u een specifiek bericht in een chat een ster kunt geven, kunt u ook een specifiek bericht in een chat verwijderen. Je kunt ook "verwijderen voor iedereen" maar dit moet je binnen 1 uur, 8 minuten en 16 seconden doen.

Als u voor iedereen verwijderen kiest, wordt er ook een bericht in de chat weergegeven waarin staat dat het bericht is verwijderd. Hoewel het er verdacht uitziet, kan het beter zijn dan welk bericht u ook hebt verzonden.

iOS en Android: Chats> Specifieke chat> Houd een specifiek bericht ingedrukt dat u wilt verwijderen> Druk op Verwijderen.

Heb je ooit een vrije avond gehad en wilde je een aantal van je vrienden vragen of ze in de buurt zijn zonder elke chat te openen om ze afzonderlijk te vragen?

U kunt een uitzendbericht naar een lijst met contacten sturen, zodat het lijkt alsof u ze individueel hebt gevraagd. Geweldig om tijd te besparen, verschrikkelijk als ze allemaal ja antwoorden.

iOS: Chats> Uitzendlijsten> Nieuwe lijst> Contacten toevoegen.

Android: Chats> Menu> Nieuwe uitzending.

Er is niets vervelender dan het zien van die blauwe vinkjes zonder dat er kort daarna een antwoord volgt. Als je jezelf wat meer wilt martelen en wilt weten wanneer je bericht daadwerkelijk is gelezen en hoelang je genegeerd bent, dan kan dat. We raden het echter niet aan.

iOS: chats> specifieke chat> specifiek bericht> veeg van rechts naar links.

Android: Chats> Specifieke chat> Specifiek bericht> Ingedrukt houden> Tik op het info "i" -pictogram bovenaan.

Apple-gebruikers kunnen Siri ertoe brengen om ongelezen WhatsApp-berichten te lezen, nadat je de stappen hebt gevolgd om de persoonlijke assistent toegang te geven. U kunt Siri ook vragen om het bericht met uw stem te beantwoorden of een nieuw bericht voor een contactpersoon te starten.

iOS: "Hé Siri, lees mijn laatste WhatsApp-bericht"> "Hé Siri, stuur een WhatsApp-bericht naar [contact]"

Apple-gebruikers kunnen zien van welke contacten ze ongelezen berichten hebben zonder de WhatsApp-app te openen door de WhatsApp Recent Chats-widget aan hun apparaat toe te voegen. Maximaal vier van uw laatste chats worden weergegeven in de widget voor recente chats wanneer u van links naar rechts veegt vanaf uw startscherm of vergrendelingsscherm.

De widget toont het ronde pictogram van een profielfoto met een aantal van het aantal ongelezen chats dat je hebt van dat specifieke contact. U kunt vervolgens op de chat klikken die u wilt lezen en WhatsApp zal openen in die specifieke chat.

iOS: veeg van links naar rechts vanaf je vergrendelingsscherm of je hoofdstartscherm> scrol omlaag naar het pictogram Bewerken onderaan> Voeg het WhatsApp Recent Chats-pictogram toe> Herschik de volgorde van je widgets.

Er kunnen bepaalde contacten zijn die u direct wilt weten of ze u bellen of berichten sturen. Om ervoor te zorgen dat ze niet opgaan in de massa, kun je hun specifieke waarschuwingstonen wijzigen, zodat je herkent wanneer die persoon je een bericht heeft gestuurd of wanneer WhatsApp je belt.

iOS & Android: Chats> Specifieke chat> Tik bovenaan op contactnaam> Aangepaste meldingen.

Heb je een paar extra speciale mensen waarmee je de hele tijd via WhatsApp praat? Wij ook. U kunt een snelkoppeling maken voor specifieke gesprekken op Android, zodat u altijd gemakkelijker toegang hebt tot die chats die u nodig hebt.

Android: Chats> Specifieke chat> Menu> Meer> Snelkoppeling toevoegen of Chats> Houd individuele chat ingedrukt> Menu> Chatsnelkoppeling toevoegen.

Als je geneigd bent datums te vergeten die in verschillende chats worden genoemd, is het mogelijk om automatisch een evenement rechtstreeks vanuit WhatsApp op iOS te maken.

iOS: houd de datum ingedrukt in de chat> Evenement maken.

