25 procent korting krijgen op Just Eat met Vodafone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone biedt zijn mobiele klanten geweldige beloningen, als je ze weet te vinden. Het VeryMe-loyaliteitsprogramma heeft elke week verschillende beloningen, evenals kansen om verschillende dingen te winnen.

Eerdere beloningen waren onder andere een gratis Thortful-kaart als je verzendkosten betaalt, de kans om een TK Maxx- en Homesense-tegoedbon te winnen en de mogelijkheid om een kleine Costa-koffie voor £ 1 te claimen.

Misschien is een van de meer opwindende aanbiedingen de 25 procent korting op elke bestelling op Just Eat. Van 11 februari tot 17 maart 2022 kunnen de eerste 40.000 Vodafone -klanten wekelijks 25 procent korting krijgen via VeryMe.

Hier is hoe.

Om 25 procent korting op elke Just Eat-bestelling te krijgen, moet u uw code ontvangen van het Vodafone VeryMe-loyaliteitsprogramma. Je kunt slechts één code per week claimen en de code is slechts een uur geldig als je hem eenmaal hebt, dus volg de onderstaande stappen alleen als je klaar bent om te bestellen.

Open de Vodafone mobiele app (beschikbaar in de App Store en Google Play Store) Log in op uw account Tik op het VeryMe-tabblad onder aan uw scherm Tik op de besteltegel '25% korting op Just Eat' Tik op Code ophalen

De korting is niet van toepassing op bezorgkosten en servicekosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht en je moet ouder zijn dan 18 jaar en in het VK wonen. Houd er ook rekening mee dat sommige restaurants een minimumbedrag hanteren voor bestellingen.

Onthoud ook dat het de eerste 40.000 klanten zijn, maar als je een week mist, kun je de week erna proberen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Britta O'Boyle.