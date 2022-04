Wat is Verizon +Play en welke abonnementen kunt u ermee beheren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verizon werkt aan een nieuwe ervaring die exclusief is voor Verizon-klanten. Genaamd +Play, wordt het beschreven als een platform waarmee u uw abonnementen kunt ontdekken, kopen en beheren, waaronder Netflix, Disney +, Peloton en anderen. Hier is alles wat u moet weten over +Play, inclusief welke abonnementen het ondersteunen.

In maart 2022, tijdens een beleggersevenement, kondigde Verizon een platform aan genaamd +Play. Het is waar u uw abonnementen op inhoud en entertainmentdiensten zult kunnen beheren. Als je denkt aan de verschillende streamingplatforms waarop je waarschijnlijk geabonneerd bent voor tv, films, games, muziek en zelfs boeken, zou een digitale hub om je te helpen al die diensten te beheren een handig hulpmiddel zijn.

Volgens Verizon zullen klanten in staat zijn om abonnementen op de volgende diensten te beheren, allemaal op een centrale plaats:

A+E Networks

AMC+

Kalm

Discovery+

Disney+

Duolingo

ESPN

HBO Max

Hulu

Live Nation's Veeps

Netflix

Peloton

TelevisaUnivision's Vix+

De atleet

WW Internation, Inc

Zoals u kunt zien zijn er eindeloos veel streamingdiensten die Verizon +Play op dit moment niet ondersteunen, maar de hub is nog niet overal beschikbaar, dus misschien voegt Verizon nog meer partners toe voordat het voor iedereen live gaat.

Verizon heeft nog geen details gegeven over hoe +Play zal werken - maar het heeft wel ongeveer onthuld wanneer de hub zal worden gelanceerd voor Verizon-klanten en welke abonnementen je ermee zult kunnen beheren.

+Play zal exclusief zijn voor Verizon-klanten in de VS.

+Play is gepland om live te gaan later in 2022. Maar de tests zullen eind maart beginnen met een "selecte groep klanten en merken".

Ja, het zal gratis te gebruiken zijn. Verizon zegt dat +Play een "unieke digitale hub is die is ontworpen om abonnementsdiensten te centraliseren zonder extra kosten voor Verizon-klanten".

Zie de aankondiging van Verizon voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.