(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat draadloze providers willen aansluiten bij de ruimtelijke audiotrend.

Verizon heeft aangekondigd wat het " Verizon Adaptive Sound" noemt. Het is een geluidstechnologie waaraan het sinds 2019 werkt en die "een briljante ruimtelijke surround-ervaring produceert, ongeacht welk merk hoofdtelefoon, soundbar of oordopjes je gebruikt of welke applicatie je bekijkt of luisteren naar".

Verizon Adaptive Sound debuteert op Motorola-telefoons. De Motorola One 5G UW Ace, die op 8 juli 2021 in de VS wordt gelanceerd, krijgt de geluidsfunctie en zelfs de Motorola Edge Plus heeft een firmware-update ontvangen die deze naar verluidt heeft toegevoegd. Verizon Adaptive Sound is te vinden in het instellingenmenu op ondersteunde Android-apparaten in de geluidssectie - waar je met verschillende schuifregelaars kunt spelen om hoge tonen, lage tonen, stemverbetering en ruimtelijk surround-geluid aan te passen.

En ja, het kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van uw voorkeur.

Verizon hamert er echt op dat andere eersteklas geluidservaringen, zoals die van Apple en Sony , beperkt zijn tot dure apparaten of een selectie van inhoud, maar niet tot Verizon Adaptive Sound. "We wilden dat veranderen", legde een woordvoerder van het bedrijf uit in een verklaring. Verizon Adaptive Sound is deels software, deels cloudgebaseerde oplossing, voegde de woordvoerder toe, zonder meer details te geven over hoe het zich verhoudt tot rivaliserende ruimtelijke audiofuncties.

Het enige dat we tot nu toe weten, is dat Verizon universele ondersteuning belooft voor hardware en streamingdiensten en dat het eerst naar Motorola-apparaten komt. Het zal uiteindelijk komen tot een "breder portfolio van nieuwe apparaten in de toekomst, evenals enkele bestaande apparaten" via een over-the-air software-update.