Voor Uber-ritten krijgt u binnenkort Avios-beloningspunten die u kunt gebruiken voor vluchten.

(Pocket-lint) - Mensen die vanaf later deze maand een Uber nemen in het Verenigd Koninkrijk krijgen Avios-punten om te gebruiken voor vluchten van British Airways, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Een nieuwe deal tussen British Airways en Uber betekent dat bestuurders één Avios-punt krijgen voor elke £1 die ze uitgeven wanneer ze door het Verenigd Koninkrijk zoeven, aldus een verklaring. Bovendien geeft British Airways 250 Avios aan iedereen die zijn Uber- en Executive Club-accounts koppelt als onderdeel van de grote samenwerking.

Avios kunnen worden gebruikt als gedeeltelijke betaling voor vluchten of om upgrades en zelfs extra's te krijgen op bestaande vluchten, waarbij British Airways lang niet de enige betrokken luchtvaartmaatschappij is. Volgens de verklaring van de maatschappij zijn ook Iberia, Aer Lingus, Vueling en Qatar Airways erbij betrokken.

De British Airways Executive Club is een gratis programma dat Avios gebruikt als betaalmiddel. Andrew Brem, General Manager van Uber UK, zei dat het bedrijf "blij is Uber-gebruikers te kunnen helpen Avios te verzamelen op elke reis die ze maken".

Hoewel British Airways nog geen harde releasedatum heeft gegeven voor de nieuwe integratie tussen zijn Executive Club en Uber, wordt in de verklaring wel gezegd dat dit tegen het einde van de maand zal gebeuren. Als je Uber-ritten plant, bewaar ze dan voor later in de maand!

Geschreven door Oliver Haslam.