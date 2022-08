Uber stapt in autoverhuur in VK met Uber Rent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Uber biedt nu autoverhuur aan in het Verenigd Koninkrijk via zijn smartphone-app.

Uber Rent werkt samen met CarTrawler en stelt gebruikers in staat een auto te reserveren en te huren op locaties in het hele land. Als een gebruiker een Uber-taxi moet nemen naar de huurlocatie, zal de taxidienst bovendien £10 van de rit aftrekken.

-

De Uber Rent tegel is nu beschikbaar in de Uber app (zodra deze is bijgewerkt) en alles wat je hoeft te doen is het invoeren van uw huur parameters, dan blader door de marktplaats van auto's beschikbaar voor de gekozen datum en locatie.

Kies de auto die je wilt huren en ga op pad om hem op te halen. Boekingen kunnen worden gemaakt tot het moment van ophalen.

Annuleren is gratis tot 48 uur voor het ophalen van de auto.

"Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de grootste verhuurmarkten ter wereld, bij Uber groeien we om de ultieme reisapp te worden en in het Verenigd Koninkrijk betekent dat het bieden van een best-in-class verhuuravontuur voor onze gebruikers," zegt de algemeen directeur bij Uber, Andrew Brem.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

":Uber Rent zal niet alleen een naadloze en efficiënte boekingservaring bieden, maar biedt ook Uber Credits terug op elke boeking."

Uber Rent werkt ook in Spanje, Portugal, Italië, de VS en Zwitserland, of je nu naar die landen reist of inwoner bent.

Geschreven door Rik Henderson.