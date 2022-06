Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Uber kondigde in 2014 UberPool aan, waarmee gebruikers ritten konden delen en geld konden besparen als ze in dezelfde richting gingen of een vergelijkbare route namen.

De functie werd verwijderd toen de wereldwijde pandemie Covid-19 toesloeg, omdat het delen van een auto met mensen uit andere huishoudens natuurlijk niet aan te raden was. Uber heeft echter een versie van UberPool opnieuw geïntroduceerd, alleen heeft het een naamswijziging gehad in UberX Share.

Dit is alles wat je moet weten over UberX Share, inclusief wat het is en waar het beschikbaar is.

UberX Share werd aangekondigd als een functie op 21 juni 2022 en het is de herstart van gedeelde ritten nadat ze in 2020 werden gepauzeerd. Uber zei dat het de ervaring heeft "vernieuwd" en geluisterd naar feedback van rijders en chauffeurs, evenals de dienst getest door middel van verschillende pilots over de hele wereld.

Met de UberX Share-functie kun je een rit delen met een andere rijder die in dezelfde richting gaat. Je krijgt een korting vooraf als je kiest voor UberX Share in de Uber-app. Je krijgt ook tot 20 procent korting op het totale tarief als je wordt gekoppeld aan een medereiziger tijdens je reis.

Uber matcht je alleen met iemand die in jouw richting rijdt om vertragingen door ophalen en afzetten te voorkomen. Het bedrijf zei dat het UberX Share zo heeft ontworpen dat je maximaal acht minuten later aankomt dan wanneer je voor een standaard UberX had gekozen.

Naast het besparen van geld, is het idee van UberX Share om te helpen "gasverbruik, voertuig-kilometers en uitstoot per passagier te verminderen, en vervoer betaalbaarder te maken", aldus Uber.

Het zei ook: "Ons poolingproduct is al lang een favoriet van de rijders, van de spontane singalongs tot het ontmoeten van nieuwe vrienden en andere leuke toevallige ontmoetingen. We geloven dat UberX Share, en de verbeteringen die we hebben aangebracht voor chauffeurs en rijders, het beter dan ooit zullen maken."

Vergelijkbaar met hoe UberPool werkte, zul je UberX Share kunnen selecteren uit de lijst met beschikbare auto-opties wanneer je een rit aanvraagt in de Uber-app - zolang UberX Share beschikbaar is in jouw land en stad.

Net als bij het aanvragen van een rit voer je in de Uber-app je bestemming in en vervolgens krijg je een lijst met opties, van UberX en UberX XL tot Comfort en UberX Share, indien beschikbaar.

Als je UberX Share selecteert, krijg je een pop-up te zien over hoe het werkt, die je vertelt dat je 20 procent bespaart als Uber een mede-besteller vindt langs je route. Deze besparing geldt niet als je tijdens je rit in je eentje blijft zitten.

Je reserveert één zitplaats per aanvraag en je mag niet meer dan acht minuten later aankomen dan wanneer je voor een standaard UberX had gekozen.

UberX Share wordt om te beginnen getest in steden in de VS, maar Uber heeft gezegd dat het van plan is om de service in de zomer uit te breiden naar meer steden.

Voorlopig is UberX Share beschikbaar in de volgende steden:

New York City

Los Angeles

Chicago

San Francisco

Phoenix

San Diego

Portland

Indianapolis

Pittsburgh

