(Pocket-lint) - Uber Eats breidt het bereik waarin je kunt bestellen met een vrij seismische hoeveelheid uit, door de mogelijkheid toe te voegen om maaltijden in de hele VS naar je te laten verzenden in een nieuwe update.

De verandering betekent dat een beperkte reeks handelaren in een paar steden, waaronder New York en LA, nu bevroren maaltijden verpakt met ijs kunnen verpakken en verzenden, zodat je ze opnieuw kunt opwarmen wanneer je ze krijgt.

Afhankelijk van hoe ver je van deze verkopers verwijderd bent, zul je waarschijnlijk vijf tot zeven dagen moeten wachten op de levering voordat je de instructies volgt om de maaltijd klaar te maken.

Het kan een geruststellende optie zijn als uw favoriete restaurant in een verafgelegen stad zich uiteindelijk aanmeldt, hoewel de airmiles op die maaltijd uiteindelijk een beetje in het gedrang kunnen komen.

U moet in staat zijn om de relevante restaurants te vinden in de Uber Eats homepage, scrollen naar beneden totdat je de Nationwide Shipping sectie hit, en vanaf daar kunt u voedsel toe te voegen aan uw winkelwagen en check out zoals je normaal zou doen, alleen zonder de verwachting van snelle levering.

Van wat Uber Eats heeft gezegd, zal het Fedex zijn die de daadwerkelijke verzending doet, dus je zult in staat zijn om je bestelling te volgen via het reguliere volgsysteem als het eenmaal onderweg is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.