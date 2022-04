Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uber is van plan om dit jaar vluchten, treinen en andere reisboekingen toe te voegen aan zijn app in het VK.

Het plan is dat de nieuwe dienst een "naadloze deur-tot-deur-ervaring" biedt, vertelde Uber aan The Financial Times .

Om dit te laten werken, zal Uber zijn software integreren met luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en bus- en spoorvervoerders. Dit omvat onder meer reizen door Eurostar-kanaaltunnels, meldt CNBC .

"Je kunt al een aantal jaren ritten, fietsen , bootdiensten en scooters boeken via de Uber-app, dus het toevoegen van treinen en touringcars is een natuurlijke vooruitgang", zegt Uber UK-general manager Jamie Heywood.

CEO Dara Khosrowshahi zei dat hij wilde dat Uber het 'Amazon van transport' zou worden, en deze 'super-app'-strategie sluit zeker aan bij die doelen.

Voordat hij bij Uber kwam, was Khosrowshahi CEO bij Expedia, dus hij is geen onbekende in deze kant van het bedrijf.

Kort voor de pandemie ging ongeveer 15 procent van de Uber-ritten van en naar luchthavens. Als het hele reisproces in één app zou kunnen worden gestroomlijnd, inclusief reizen in het land van bestemming, kun je je gemakkelijk voorstellen hoe handig en populair het zou zijn.

Op dit moment is het onduidelijk of Uber van plan is een vergelijkbare dienst in de VS aan te bieden. Het zou echter alleen maar logisch zijn als de service hier in het VK een hit blijkt te zijn.

Geschreven door Luke Baker.