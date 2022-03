Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uber Eats, de online bestel- en bezorgservice voor eten, heeft een functie voor groepsbestellingen en het splitsen van rekeningen gelanceerd. Je kunt nu een groep maken en je vrienden en familie toestaan om bij hetzelfde restaurant te bestellen en hun deel van het tabblad te betalen, allemaal vanuit de Uber Eats-app op hun telefoon.

Je hoeft je telefoon niet eens door te geven. Hier is hoe.

Uber Eats

Open Uber Eats (van internet of gebruik de iOS- of Android -app). Navigeer naar het restaurant waar je wilt bestellen. Selecteer de drie stippen in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer groepsvolgorde. Van daaruit kunt u groepsleden uitnodigen. Om dit te doen, selecteert u ze uit de contacten van uw telefoon.

Nadat u een groepsbestelling heeft gemaakt, kunt u een betalingsdeadline instellen.

Deze kunnen tot 7 dagen van tevoren, zo heeft iedereen tijd om een bestelling te plaatsen. Degenen die voor de groep zijn uitgenodigd, ontvangen elk een bestellink via tekst. Ze zullen Uber Eats moeten downloaden als ze dat nog niet hebben gedaan. Iedereen kan dan kiezen en betalen voor het eten dat hij wil. Zodra iedereen bestellingen heeft geplaatst, worden ze toegevoegd aan de groepswagen. Jij, de host, kan dan afrekenen.

Als je een baas bent die betaalt voor een teammaaltijd of iemand die genereus is, biedt Uber Eats hosts de mogelijkheid om de hele rekening te betalen en tegelijkertijd bestedingslimieten in te stellen om te voorkomen dat mensen dure artikelen bestellen. Het maakt niet uit wie de rekening betaalt, Uber zei dat al het eten van groepsbestellingen op hetzelfde moment wordt bezorgd.

Bekijk de blogpost van Uber Eat voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.