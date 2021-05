Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uber Reserve is nu beschikbaar in het VK.

De nieuwe service, die eerder in de VS werd gelanceerd, stelt klanten in staat om tot 30 dagen van tevoren een Uber Exec- of Uber Lux-auto te reserveren.

Een geboekte auto komt 15 minuten voor de toegewezen tijd opdagen en wacht tot 15 minuten erna, voor het geval dat.

Er zijn reserveringskosten van £ 5 en een minimumtarief voor alle Uber Reserve-boekingen, afhankelijk van de locatie.

Uber Reserve is momenteel beschikbaar in Londen, Manchester, Bristol en Bath. De minimumtarieven zijn respectievelijk £ 25, £ 17 en £ 20. Het definitieve tarief wordt vooraf getoond voordat de boeking wordt gemaakt.

Na een rit kunnen passagiers chauffeurs toevoegen aan een favorietenlijst en die chauffeurs krijgen eerst toekomstige boekingen aangeboden.

De nieuwe service heeft geen invloed op UberX-reizen, die nog steeds kunnen worden besteld zonder voorafgaande kennisgeving of reserveringskosten.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 5 mei 2021

"Nu het VK uit lockdown komt, lanceren we meer functies en producten om het dagelijks leven gemakkelijker te maken", aldus Jamie Heywood, algemeen directeur van Uber voor Europa.

"We hebben geluisterd naar rijders die ons hebben verteld dat ze gemoedsrust willen door van tevoren reizen te kunnen boeken en weten dat hun chauffeur vroeg zal aankomen en op hen zal wachten. Daarom lanceren we Uber Reserve."

Geschreven door Rik Henderson.