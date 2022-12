Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musks problematische eigendom van Twitter geeft geen tekenen van vertraging, maar er was een ongewoon lange periode voordat de miljardair de resultaten van zijn grote leiderschapspeiling bekendmaakte.

Die openbare peiling vroeg alle gebruikers of hij zou moeten aftreden of niet, en de stem om van hem af te komen won met 57,5% van de resultaten.

Het kostte Musk ruim een dag om direct op de uitslag te reageren en te bevestigen dat hij zich er, zoals beloofd, aan zou houden, zij het met enkele onmiddellijk toegevoegde nieuwe voorbehouden.

Ik zal aftreden als CEO zodra ik iemand vind die dwaas genoeg is om de baan aan te nemen! Daarna zal ik gewoon de software & servers teams runnen - Elon Musk (@elonmusk) 21 december 2022

Ten eerste behoudt hij de controle over de "software- en serverteams", die een groot deel van het personeel van Twitter uitmaken, aangezien Twitter alleen software produceert.

Ten tweede, hoe grappig het ook mag klinken, lijkt het voor sommige waarnemers een ontmoediging om naar de baan te zoeken.

Dit alles wijst op een mogelijk langdurig vals interregnum - Musk blijft de enige verantwoordelijke, met de belofte van een uiteindelijke overdracht die opzettelijk vaag is, en de constante mogelijkheid van een backdown als hij dat wil.

Het hof van de publieke opinie is één ding, maar een peiling op Twitter is in werkelijkheid nog lang geen juridisch bindende toezegging.

