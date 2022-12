Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je de afgelopen twee dagen hebt ingelogd op Twitter, is het je misschien opgevallen dat sommige profielfoto's op het sociale netwerk nu vierkant zijn in plaats van rond. Sinds miljardair Elon Musk Twitter heeft gekocht, zijn er veel veranderingen aan het platform doorgevoerd. Misschien vind je het moeilijk om alle chaos bij te houden, eerlijk gezegd. Dus, om je te helpen deze laatste verandering gemakkelijk te begrijpen, heeft Pocket-lint alles wat je moet weten gedetailleerd. Het korte antwoord is dat Twitter een Twitter Blue for Business heeft uitgerold - maar lees verder voor meer informatie.

Sommige Twitter-profielfoto's zijn nu vierkant. Dit is waarom.

In december 2022 kondigde Twitter aan dat het Twitter Blue for Business heeft uitgerold. Het wordt beschreven als een "nieuw programma" waarmee bedrijven "hun merken en belangrijke werknemers op Twitter kunnen onderscheiden". Deze accounts zullen een vierkante profielfoto tonen naast hun weergavenamen - in plaats van een ronde. Dit omvat zowel nieuwsbedrijven als merken zoals Nike. Bedrijven zoals Walgreens en zelfs Twitter zelf hebben ook vierkante profielfoto's. U ziet hierboven een voorbeeld van een vierkante profielfoto. Als u een NFT gebruikt als uw profielfoto, kunt u een zeshoekige foto krijgen.

Wat betekenen de gouden vinkjes?

Bedrijven die zich hebben aangemeld voor Twitter Blue for Business krijgen een gouden vinkje naast hun displaynaam.

Wat zijn de badges naast de vinkjes?

Bedrijven kunnen nu individuen, bedrijven en merken die bij hen zijn aangesloten een kleine badge geven van de profielfoto van hun bedrijf. Deze badge wordt weergegeven naast hun vinkje.

"Door deze verbinding te creëren, maken we het voor bedrijven mogelijk om netwerken binnen hun eigen organisaties te creëren - op Twitter. Bedrijven kunnen hun leiderschap, merken, support handles, werknemers of teams koppelen. Journalisten, spelers van sportteams of filmpersonages kunnen allemaal worden aangesloten. U noemt het, wij hebben het. Elke affiliate wordt geverifieerd en officieel gekoppeld aan zijn ouderhandvat op basis van een door het moederbedrijf verstrekte lijst. We zullen alle nieuwe criteria, prijzen of processen delen wanneer we ze updaten," verklaarde Twitter in een aankondigingspost.

Wie kan Twitter Blue for Business proberen?

Momenteel is Twitter Blue for Business een pilot die openstaat voor een "selecte groep bedrijven". Twitter zei dat het dit "volgend jaar" zal uitrollen naar meer bedrijven.

