Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben allemaal dit probleem gehad, je vindt een geweldige video op Twitter, en dan, wanneer je het aan iemand wilt laten zien, kun je het niet meer vinden. Het is zo frustrerend.

Tot overmaat van ramp heeft Twitter geen ingebouwde tool om video's op te slaan, dus je zou kunnen denken dat je pech hebt.

Gelukkig is het downloaden van Twitter-video's op alle platforms eenvoudig met behulp van enkele gratis tools van derden.

Hier is hoe je de klus kunt klaren, ongeacht of je op een computer, iPhone, iPad of Android-toestel zit.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 27 juli 2021 Apple was niet de eerste die het spel voor het streamen van muziek gebruikte, maar het platform is super indrukwekkend.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoe Twitter-video's op te slaan op desktop

Wat je nodig hebt:

Een laptop of desktopcomputer

Een website genaamd Twitter Video Downloader

Open Twitter en zoek de video die je wilt downloaden Kopieer een link naar de video door met de rechtermuisknop op de video te klikken en Kopieer videoadres te selecteren Open in een ander tabblad een tool zoals Twitter Video Downloader en plak de URL in het tekstvak en klik op Download Je krijgt een aantal kwaliteitsopties te zien, zodat je een versie in hoge of lage resolutie kunt opslaan. Klik op de knop Video downloaden naast de gewenste resolutie

Twitter-video's opslaan op iOS

Wat heb je nodig:

Een iPhone of iPad

De Twitter-app

De Apple Snelkoppelingen-app

Zorg ervoor dat de Snelkoppelingen-app is geïnstalleerd, je vindt hem hier in de App Store Ga naar Instellingen en dan Snelkoppelingen Zet de schuifknop op Niet-vertrouwde snelkoppelingen toestaan Bezoek deze link op je apparaat om Twitter Video Downloader toe te voegen aan je snelkoppelingen. Klik op Snelkoppeling verkrijgen om de Snelkoppelingen-app te openen, scroll naar beneden en tik op Niet-vertrouwde snelkoppeling toevoegen Open de Twitter-app en zoek de Tweet met de gewenste video Tik op Delen en je ziet de optie voor Twitter Video Downloader - tik erop. Je wordt gevraagd of je een hoge, gemiddelde of lage kwaliteit wilt downloaden. Kies een optie en laat de snelkoppeling zijn werk doen Nadat het downloaden is voltooid, vindt u de video in uwGalerij

Hoe Twitter-video's opslaan op Android

Wat heb je nodig:

Een Android-apparaat

De Twitter-app

De app Download Twitter-video's

Open de Twitter-app Zoek de Tweet met de video die je wilt opslaan Druk op de deelknop om een link naar de Tweet te kopiëren Open de app Download Twitter-video's Plak de URL in het lege tekstveld bovenaan het scherm Klik op de ronde blauwe downloadknop rechtsonderin Je kunt dan je opgeslagen video in de app openen, of naar je galerij verplaatsen als je dat liever doet.

Dat was toch niet zo moeilijk? Hoewel Twitter het zeker een stuk makkelijker zou kunnen maken. Als je dit leuk vond, waarom versterk je je Twitter-vaardigheden dan niet door te leren hoe je naar Tweets van specifieke accounts kunt zoeken.

Geschreven door Luke Baker.