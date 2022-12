Nu wil Musk Twitter limiet verhogen naar 4.000 tekens

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wanneer houdt Twitter op Twitter te zijn?

Elon Musks ingrijpende veranderingen aan het sociale netwerk lijken zich voort te zetten, nu de "Chief Twit" plannen heeft bevestigd om het maximale aantal tekens van een tweet uit te breiden van 280 tot 4000.

Ironisch genoeg deed hij dat met een enkel woord - "Ja" - dat hij tweette in antwoord op een directe vraag over de geruchte verhoging.

Er wordt nog niet gezegd wanneer dit zou kunnen gebeuren en of het beperkt zal blijven tot betaalde leden van de teruggekeerde Twitter Blue-dienst, maar het zit er duidelijk aan te komen.

Ja- Elon Musk (@elonmusk) 11 december 2022

Dat betekent dat uw toekomstige feeds er binnenkort heel anders kunnen uitzien, omdat sommige of alle Twitter-gebruikers uitgesponnen diatribes kunnen plaatsen over elk element van zijn, haar of hun ontbijt.

Bovendien kun je er misschien niet omheen. De laatste tijd zien we een sterke toename van berichten van mensen die we niet volgen in onze tijdlijn, samen met een buitengewone hoeveelheid reclame. Het is waarschijnlijk dat je langere berichten krijgt voorgeschoteld van commentatoren waar je het al dan niet mee eens bent, of je dat nu leuk vindt of niet.

We kunnen ons alleen maar afvragen wat Musk nog meer in petto heeft voor het netwerk dat hij kocht voor 44 miljard dollar. Is het nog wel het netwerk waar hij zoveel voor betaald heeft?

Geschreven door Rik Henderson.