San Francisco onderzoekt Twitter over zijn kantoorhotel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De San Francisco Department of Building Inspection onderzoekt Twitter nadat het bedrijf bedden in zijn kantoor had geplaatst zodat mensen later konden werken.

Twitter besloot de bedden in zijn kantoor in San Francisco te plaatsen in een poging het voor zijn werknemers gemakkelijker te maken om laat te werken. De zet betekende dat ze niet naar huis hoefden na hun dienst, waardoor ze waarschijnlijk ook eerder na het ontwaken konden beginnen met werken. De bedden verschenen nadat eigenaar en CEO Elon Musk eiste dat Twitter-medewerkers harder dan ooit zouden werken.

Musk heeft de werknemers verteld dat ze langer moeten werken en moeten tekenen voor een "extreem hardcore" ervaring terwijl Twitter 2.0 wordt gebouwd. Het resultaat was dat sommige werknemers slapend op de vloer werden gefotografeerd. Kort daarna verschenen de bedden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Maar zoals de bouwinspectie aangeeft, zijn kantoren niet bedoeld om in te slapen.

"We moeten ervoor zorgen dat het gebouw wordt gebruikt zoals het bedoeld is", zei Patrick Hannan, de communicatiedirecteur van de afdeling, in een verklaring waarover Forbes berichtte. "Er zijn verschillende bouwvoorschriften voor woongebouwen, ook voor gebouwen die worden gebruikt voor kort verblijf".

De bedden zelf bestaan uit queensize matrassen, met enkele geplaatst in wat Forbes beschrijft als een vergaderruimte "op basis van twee grote telepresence-monitoren aan de muur".

Of Musk of Twitter vindt dat ze de bedden moeten verwijderen, of een aanvullende vergunning moeten krijgen, valt nog te bezien. Maar het is het zoveelste voorbeeld van hoe Twitter van het ene probleem naar het andere hobbelt - zoals het geval is sinds Musk Twitter overnam na een overname van 44 miljard dollar eind oktober.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Geschreven door Oliver Haslam.