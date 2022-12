Elon Musk heeft het hoofdkwartier van Twitter veranderd in een hotel voor overwerkte mensen...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter CEO en eigenaar Elon Musk heeft naar verluidt het kantoor van het bedrijf in San Francisco gevuld met bedden om zijn overwerkte werknemers te laten overnachten.

Musk's eigendom van Twitter is tot nu toe een rommelige aangelegenheid geweest met onthullingen die bijna dagelijks opdoken sinds zijn overname van 44 miljard dollar. Het sociale netwerk verloor de helft van zijn personeel na een ontslaggolf, alleen voor Musk om vervolgens een aantal opnieuw aan te nemen en te beginnen met het werven om anderen te vervangen. Hij vertelde de werknemers dat ze lange dagen moesten maken om Twitter naar zijn beeld te veranderen, en nu heeft hij ze een slaapplaats gegeven als ze klaar zijn.

Volgens een rapport van Forbes vonden werknemers die na het weekend naar kantoor terugkeerden kamers vol bedden "met onopgemaakte matrassen, grauwe gordijnen en reusachtige conferentiezaaltelepresence-monitoren." Als dat grimmig klinkt, is het nog altijd beter dan de slaapzakken die sommige werknemers naar verluidt gebruikten na het overwerken.

Een bron vertelde Forbes dat, hoewel er geen officiële verklaring van Twitter was gekomen, zij aannamen dat de bedden er waren voor degenen die ervoor kozen om op kantoor te overnachten als onderdeel van Musk's nieuwe "hardcore" aanpak om het sociale netwerk opnieuw op te bouwen.

"Mensen doen al late nachten, dus het is tot op zekere hoogte logisch," vertelde een bron naar verluidt aan Forbes. Het rapport zegt dat een foto werd verstrekt die "fel oranje vloerbedekking, een houten nachtkastje en wat lijkt op een queen bed, aangevuld met een tafellamp en twee kantoor fauteuils gewoon smeken om gezellige werkplek samenwerking".

