Elon Musk zegt dat Apple zijn advertentie-uitgaven op Twitter 'volledig heeft hervat'

(Pocket-lint) - Twitter CEO en eigenaar Elon Musk zegt dat Apple zijn reclame op het sociale netwerk nu "volledig heeft hervat" na een ontmoeting met de CEO van het bedrijf, Tim Cook.

De ontmoeting tussen Cook en Musk op het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië kwam nadat de Twitter CEO de iPhone maker beschuldigde van het haten van "vrije meningsuiting". Hij deelde ook het nieuws dat Apple grotendeels was gestopt met adverteren op Twitter te midden van groeiende bezorgdheid over het soort inhoud dat erop verschijnt. Nu lijkt het erop dat de zaken weer op de rails staan.

Musk sprak tijdens een gesprek in Twitter Spaces waarin hij ook bevestigde dat Apple de grootste adverteerder van Twitter is. Terwijl Musk zegt dat Apple zijn Twitter-advertenties heeft hervat, is het echter niet duidelijk of dat in dezelfde mate is als voorheen.

Apple is niet de enige adverteerder die geschrokken is van de nieuwe koers van Twitter, maar zijn positie als grootste adverteerder van het bedrijf maakte het extra belangrijk. Adverteerders hebben hun bezorgdheid geuit dat Musk's herinvoering van eerder verboden accounts en "vrije meningsuiting" retoriek ertoe zou kunnen leiden dat hun merken naast haatzaaiende uitingen worden geplaatst.

Voorafgaand aan Musk's ontmoeting met Cook had hij ook gesuggereerd dat Apple had gedreigd Twitter uit de App Store te verwijderen. Het lijkt er nu echter op dat dat een"misverstand" was en dat de verwijdering van Twitter nu onwaarschijnlijk lijkt. Google had naar verluidt ook de plaats van Twitter in de Google Play Store overwogen, maar het was Apple dat Musk eruit pikte.

