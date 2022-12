Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musk's tumultueuze tijd aan het hoofd van Twitter tot nu toe nam nog een kleine wending toen de nieuwe CEO onthulde dat hij het hoofdkwartier van Apple in Californië bezocht om Tim Cook te ontmoeten.

Hij zei dat ze een rondleiding kregen door het hoofdkantoor van Apple, en dat Cook voor de goede orde verduidelijkte dat Apple nooit heeft overwogen Twitter uit de App Store te verwijderen.

Dit was in feite een weerlegging van Musk's eigen verhaal eerder in de week, waarin hij beweerde dat Apple de mogelijkheid van verwijdering uit de App Store als een bedreiging zag.

Goed gesprek. We hebben onder andere het misverstand opgelost over de mogelijke verwijdering van Twitter uit de App Store. Tim was duidelijk dat Apple dat nooit heeft overwogen - Elon Musk (@elonmusk) 30 november 2022.

Het is algemeen bekend dat Musk niet blij is met het feit dat Apple sinds jaar en dag 30 procent inlevert op transacties van apps uit de App Store.

Of dat volledig is opgelost is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat er nu wat meer dialoog is tussen de boegbeelden aan de top van deze grote bedrijven.

Een deel van Musk algemene lucht van grief op dit moment draait om de stroom adverteerders die zijn vertrokken of hun gebruik van Twitter hebben opgeschort sinds zijn overname, na de terugkeer van controversiële en extreme persoonlijkheden op het platform.

Of deze bijeenkomst een rol zal spelen bij het verbeteren van die situatie valt nog te bezien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.