Twitter dumpt zijn COVID-19 regels voor desinformatie, wat nu?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter is stilletjes gestopt met het toepassen van zijn eigen COVID-19 misinformatiebeleid, waardoor mogelijk de deur wordt opengezet voor schadelijke tweets over de pandemie.

Twitter heeft de verandering van standpunt niet officieel aangekondigd, maar een bijgewerkt beleidsdocument op zijn website bevestigde dat "met ingang van 23 november 2022 Twitter het COVID-19 beleid inzake misleidende informatie niet langer handhaaft".

Die opmerking verschijnt onder een andere regel tekst die suggereert dat Twitter zich bewust is van de potentieel destructieve aard van misinformatie. "Terwijl de wereldwijde gemeenschap samen de COVID-19 pandemie onder ogen ziet, helpt Twitter mensen betrouwbare informatie te vinden, met anderen in contact te komen en in real time te volgen wat er gebeurt", luidt de test.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Twitter en sociale netwerken zoals het zijn een bron van gevaarlijke verkeerde informatie over de COVID-19 pandemie sinds het begin ervan eind 2019. Variërend van beweringen over hoe en waar de pandemie begon tot en met suggesties dat vaccins gevaarlijk zijn en paardenmedicijnen het virus zouden kunnen genezen, was valse informatie schering en inslag. Beleidsmaatregelen zoals die welke Twitter niet langer volgt, werden door meerdere bedrijven toegepast in een poging ervoor te zorgen dat dergelijke valse informatie zich niet zo gemakkelijk kon verspreiden.

Het terugdraaien van Twitter's misinformatiebeleid komt omdat het bedrijf op aandringen van eigenaar/CEO Elon Musk en zijn Twittervolgers doorgaat met het herstellen van verboden accounts. Zonder indicatie van welke accounts opnieuw zijn toegelaten, noch waarom ze in de eerste plaats werden verboden, is het mogelijk dat COVID-19 desinformatie een comeback maakt op een sociaal netwerk dat nog steeds lijdt onder Musks mislukte lancering van Twitter Blue en betaalde verificatie.

Wat is de volgende stap voor het belegerde sociale netwerk, nu Twitter Blue in de toekomst een nieuwe poging tot lancering zal ondernemen? Door Musks nieuwe vete met Twitter zou de app uit de App Store geschopt kunnen worden, terwijl hij beweert dat het aantal aanmeldingen ongekend hoog is.

Geschreven door Oliver Haslam.