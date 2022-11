Apple dreigde Twitter uit zijn App Store te schoppen, zegt Elon Musk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter CEO en eigenaar Elon Musk zegt dat Apple heeft gedreigd de app van het sociale netwerk uit de App Store te schoppen, en voegt eraan toe dat het niet wil zeggen waarom.

Musk's bewering kwam als onderdeel van een bredere aanval op Apple via tweets, met als eerste bewering dat Apple "grotendeels is gestopt met adverteren op Twitter". Vervolgens suggereerde hij dat Apple het vrije woord haat, hoewel het niet duidelijk is hoe hij het verband tussen de twee legt. Apple is niet het enige bedrijf dat advertenties van Twitter terugtrekt na de overname door Musk van 44 miljard dollar, waarbij velen zich zorgen maken over het soort tweets waarmee hun merken in verband kunnen worden gebracht.

Apple is grotendeels gestopt met adverteren op Twitter. Haten ze vrije meningsuiting in Amerika? - Elon Musk (@elonmusk) 28 november 2022

Musk zei later, via een meme in een nu verwijderde tweet, dat hij "oorlog zou voeren" met Apple over haar 30% deel van de App Store-inkomsten - waarschijnlijk in verwijzing naar Twitter's mislukte herlancering van Twitter Blue en het geld dat Apple zou nemen van elke transactie.

Toen Musk zei dat Apple dreigde Twitter uit de App Store te verwijderen, beweerde hij dat Apple niet had gezegd waarom. Sommige rapporten wezen echter al op zorgen over de inhoud die op Twitter verschijnt na Musk's overname en zijn beleidsbeslissingen rond verboden accounts.

Apple heeft ook gedreigd Twitter uit zijn App Store te weren, maar vertelt niet waarom- Elon Musk (@elonmusk) 28 november 2022

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat Twitter uit de App Store zou kunnen worden geschopt, zou Musk er goed aan doen om te onthouden dat we dat ooit dachten over Fortnite. Het spel ontbreekt al twee jaar uit de App Store na de pogingen van Epic om Apple te dwingen die 30% korting op in-app aankopen te schrappen.

Geschreven door Oliver Haslam.