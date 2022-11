Elon Musk beweert dat Twitter aanmeldingen op recordhoogte staan ondanks chaos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elon Musk, eigenaar en CEO van Twitter, beweert dat het aantal aanmeldingen voor het sociale netwerk ongekend hoog is, ondanks de aanhoudende bezorgdheid over de toekomst ervan.

Musks eerste daad als eigenaar van Twitter was om ongeveer de helft van het personeel te ontslaan. Door die stap probeert Twitter nu personeel aan te nemen, en het is dat feit dat de aanzet geeft tot een diadeck dat Musk onlangs met werknemers deelde. Hij deelde het vervolgens ook met ons allemaal, wijzend op een grafiek die zegt "new user signups at an all-time high".

Die slide zegt verder dat Twitter momenteel gemiddeld meer dan twee miljoen nieuwe gebruikers per dag heeft in de afgelopen zeven dagen. Dat aantal zou een stijging van 66% zijn ten opzichte van dezelfde week vorig jaar.

De slide deck bevat nog meer opmerkelijke cijfers, waaronder het feit dat Twitter nu gemiddeld meer dan acht miljard actieve gebruikersminuten per dag heeft - dat is 30 procent meer dan vorig jaar.

Dia's van mijn Twitter bedrijfspraatje pic.twitter.com/8LLXrwylta- Elon Musk (@elonmusk) 27 november 2022

Misschien wel de meest interessante statistiek is een bewering dat "hate speech impressies lager zijn" dan voordat Musk het overnam. De proliferatie van hate speech is iets waar velen zich zorgen over maakten gezien Musk's "free speech" houding en bereidheid om eerder verboden, high-profile overtreders weer toe te laten op Twitter.

Musk geeft tenminste toe dat hij zich vergist heeft bij de lancering van de nieuwe geverifieerde vinkjes van Twitter Blue. Een dia laat zien dat het aantal mensen en bedrijven dat zich voordeed als iemand die zich voordeed piekte na de herlancering van Twitter Blue, maar voegt eraan toe dat het snel daalde. Waarschijnlijk omdat de abonnementsfunctie werd ingeblikt in afwachting van een heroverweging.

Geschreven door Oliver Haslam.