Hoe uw Tweets downloaden: Toegang tot uw Twitter-archief

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u een kopie van uw Twitter-gegevens wilt krijgen, in de vorm van al uw Tweets, zodat u enkele dierbare herinneringen kunt bewaren of gewoon weet dat u ze hebt voor het geval de sociale mediadienst ooit ophoudt te bestaan, is er een proces.

Het duurt een paar stappen en is niet de snelste, maar je krijgt een bestand om te downloaden met al je Tweets erin. Dit is hoe je het doet.

Hoe download je al je Tweets

Er zijn nogal wat stappen om te volgen, dus die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Je kunt ook een handleiding vinden op de site van Twitter zelf, hier.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 24 December 2020 Een VPN kan uw digitale horizon enorm verbreden - profiteer van deze deal op een van de allerbeste die er is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ga eerst naar het instellingenmenu op je Twitter-app of -pagina Ga naar "Uw account" en selecteer "Een archief van uw gegevens downloaden". Voer je wachtwoord in en bevestig het, kies dan of je een verificatiecode per e-mail of sms wilt ontvangen. Voer de ontvangen verificatiecode in en ga verder. U ziet nu de optie "Archief aanvragen". Nu moet u tot 24 uur wachten op een e-mail of bericht dat het archief klaar is. Zodra je te horen krijgt dat het klaar is, ga je terug naar hetzelfde deel van het instellingenmenu en druk je op "Gegevens downloaden". Wacht tot de download is voltooid en pak het .zip-bestand uit om toegang te krijgen tot uw gegevens.

Ziezo! In veel opzichten is dit een eenvoudig proces, maar het kan even duren voordat het klaar is als je al jaren een productieve Tweeter bent.

Geschreven door Max Freeman-Mills.