Twitter gedecimeerd als honderden vertrekken met voorspelde uitval

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter CEO Elon Musk gaf werknemers een ultimatum - word hardcore, of vertrek. Blijkt dat honderden de laatste optie namen met Twitter uitval voorspeld.

Het nieuws komt als nieuwe Twitter eigenaar Elon Musk vertelde dat hij alle werknemers e-mailde en hen vertelde om ofwel in te stemmen met het helpen bouwen van Twitter 2.0 en te tekenen voor een "extreem hardcore" ervaring of te vertrekken. Wie wilde blijven, kon een Google-formulier invullen om dat te zeggen. Alle anderen zouden effectief hun ontslag indienen.

Nu beweren berichten dat honderden Twitter-medewerkers besloten hebben om ontslag te nemen in plaats van te tekenen voor wat Musk in gedachten heeft. De interne Slack-kanalen van Twitter zaten naar verluidt vol met mensen die zeiden dat ze liever weggingen dan te werken onder de voorwaarden die Musk beschreef. Eén voegde eraan toe dat "het extreem moeilijk zal zijn voor Twitter om hieruit te herstellen, hoe hardcore de mensen die overblijven ook proberen te zijn", meldt The Verge.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hetzelfde rapport beweert dat sommige kritieke teams nu ofwel volledig verstoken zijn van personeel of er dicht bij zijn, waarbij een werknemer zei dat Twitter niet meer zou kunnen functioneren na het vertrek van een team. Anderen zeiden dat het "Command Center" team, vol met ingenieurs die 24/7 oproepbaar zijn, ook getroffen is. Ze zeggen dat er niemand zal zijn om dingen aan te pakken als ze stuk gaan.

Misschien net zo opmerkelijk is het feit dat Musk's Twitter Blue project ook is getroffen, met de ontwerpers die het project leiden naar verluidt het bedrijf hebben verlaten.

NIEUW: De ontwerpers die Elon Musk's Blue geverifieerde project leiden zijn weg, samen met de lead web engineer. Veel Twitter medewerkers die kritieke infrastructuur onderhielden hebben ontslag genomen. Dit gaat er morgen uitzien als een heel ander bedrijf - Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 18 november 2022.

Tot nu toe heeft Musk alleen in het openbaar gezegd dat hij zich geen zorgen maakt omdat "de beste mensen blijven" en dat Twitter onlangs een recordgebruik heeft bereikt.

Nu Twitter blijkbaar een extreem tekort heeft aan belangrijke teamleden - en hele teams - valt nog te bezien hoe het verder gaat. Velen downloaden al hun Twitter-gegevens voor het geval dat, terwijl anderen manieren zoeken om in contact te blijven met hun online gemeenschap, mocht het ergste gebeuren.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Geschreven door Oliver Haslam.