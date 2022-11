Elon Musk repareert die waanzinnig lange Twitter threads

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter CEO en eigenaar Elon Musk zegt dat hij werkt aan een manier om het schrijven en lezen van lange inhoud op het sociale netwerk te vergemakkelijken.

De zet zou hopelijk een einde maken aan de steeds langere tweetstormen, omdat mensen proberen manieren te vinden om langere inhoud op Twitter te posten ondanks de limiet van 280 tekens. Hoewel een enorme verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke limiet van 140 tekens, zijn tweets soms nog steeds te beperkend en nemen mensen vaak hun toevlucht tot het posten van de ene tweet na de andere, waardoor grote threads ontstaan.

Na een bijzonder flagrante thread van 82 tweets werd Musk gevraagd of hij de manier waarop het lezen en schrijven van lange inhoud op Twitter werkt, kon verbeteren. Musk bevestigde dat hij "daar vanavond aan werkte", hoewel het niet duidelijk is wat hij als oplossing wil aanbieden. Hij tweette afzonderlijk dat de "mogelijkheid om lange tweets te doen [komt] binnenkort".

Twitter werkt eraan om Tweet composer automatisch uit te breiden tot een thread wanneer het aantal tekens de limiet van 280 tekens nadert https://t.co/nigChFZ2Yn- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 17 november 2022

Ingenieur en Twitter-watcher Jane Manchun Wong gelooft dat Musk en Twitter werken aan een nieuwe Tweet composer die "automatisch zou uitbreiden tot een thread" wanneer nodig, hoewel het ook niet meteen duidelijk is hoe dat het probleem van enorme threads oplost.

Als Twitter veranderingen aanbrengt aan long-form content is het mogelijk dat dit een andere functie betekent die achter zijn Twitter Blue paywall zit. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat apps van derden de verandering netjes zouden verwerken, vooral als de API-teams van Twitter getroffen zijn door de recente ontslagen.

Geschreven door Oliver Haslam.