Twitter zou je rechtstreekse berichten in de toekomst end-to-end kunnen versleutelen

(Pocket-lint) - Twitter werkt naar verluidt aan end-to-end-encryptie voor de directe berichten van het sociale netwerk, en CEO Elon Musk lijkt dit te bevestigen.

Twitter werkte eerder aan wat het geheime gesprekken noemde, maar stopte met de ontwikkeling voordat de functie het daglicht zag. Nu zegt onderzoeker Jane Manchun Wong dat code in Twitter voor Android erop lijkt te wijzen dat er weer aan wordt gewerkt en dat gecodeerde directe berichten worden getest.

Na de tweet antwoordde Musk met een knipogende emoji die erop lijkt te wijzen dat Twitter inderdaad werkt aan een functie die het een haalbare optie zou maken voor mensen die op een veilige manier berichten willen versturen en ontvangen. Apps als WhatsApp en Signal bieden al end-to-end encryptie, terwijl Apple's iMessage in dat opzicht een gecompliceerde geschiedenis heeft.

Apple zegt dat iMessages niet worden versleuteld wanneer iCloud-back-ups zijn ingeschakeld, wat betekent dat Twitter binnenkort een veiligere communicatiemethode zou kunnen zijn dan de functie die in elke iPhone op de planeet is ingebouwd.

Er is geen tijdlijn voor wanneer versleutelde Twitter direct messages zouden kunnen lanceren, maar Musk heeft al gesuggereerd dat hij wil dat Twitter snel itereert. Het is mogelijk dat Musk ook beveiligde berichten achter de betaalmuur van Twitter Blue plaatst, terwijl de ondersteuning in apps van derden ook beperkt zou kunnen worden om mensen aan te sporen de officiële Twitter-apps en -website te gebruiken.

Musk bevestigde onlangs dat Twitter Blue op 29 november opnieuw wordt gelanceerd na een desastreuze lancering eerder deze maand waarbij bedrijven en officiële instanties werden geïmiteerd door mensen die betaalden voor een blauw geverifieerd vinkje.

